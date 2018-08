Valdés evaluará alternativas al Fondo Sojero con los intendentes radicales

El gobernador Gustavo Valdés se reunirá esta tarde con intendentes radicales y dirigentes ucerreístas en la sede del Comité partidario, en Capital. Hablarán de política, de gestión y, entre los temas que ocupa a los jefes comunales, de las alternativas para suplir la pérdida que generará la eliminación del Fondo Federal Solidario (FFS).

El encuentro está previsto para las 17 en la sede del Comité de la UCR. Se cursaron invitaciones a los intendentes radicales y se prevé, será similar a la cumbre que se desarrolló semanas atrás, en la cual, además, se evaluó fechas para llamar a la Convención partidaria para modificar la Carta Orgánica. Se espera la presencia de autoridades, legisladores y demás dirigentes del radicalismo correntino, como así la del mandatario provincial.

Si bien no trascendió el detalle del temario, según pudo saber El Litoral, no sólo se hablará de gestión, sino también del Fondo Sojero, cuya eliminación representa para la provincia la resignación de aproximadamente 1.300 millones de pesos. Estos se enviaban a los Municipios con asignación específica a obras.

Para algunas Comunas esto representó un fuerte impacto. Para Capital, por ejemplo, representa unos 100 millones de pesos anuales que se dirigían al mantenimiento de calles y a luminarias. Otras, en cambio, expresaron su resguardo, como el caso de Gobernador Virasoro donde se creó un fondo fiduciario para obras. Aunque la situación no deja de generar una preocupación colectiva. Por ello, al momento de oficializar el Ministerio de Hacienda de la Nación la intención de la eliminación del FFS, varios intendentes consultaron al Gobernador, quien les expresó se evalúan alternativas.

Una de las posibilidades que se tiene en cuenta es la creación de un fondo específico para obras. Otro, ampliar el porcentaje de coparticipación a los Municipios. Vale recordar, además, que en reuniones institucionales anteriores en Casa de Gobierno, algunos intendentes habían planteado al Gobernador mejorar la recaudación propia con un revalúo inmobiliario. No obstante, la forma de compensar la pérdida está sujeto a las posibilidades financieras de la Provincia, teniendo en cuenta una desaceleración del crecimiento de la recaudación a nivel nacional.

En Capital, el intendente Eduardo Tassano había desestimado una salida judicial, sino más bien, apostado a una resolución política. “Vamos a trabajar en calles, iluminación, con un trabajo intenso. Sabemos que el intendente Tassano agarró una Municipalidad prácticamente quebrada y lo estamos ayudando para recuperar las finanzas municipales, y ahora tenemos que empezar a recuperar la obra pública”, expresó ayer Valdés durante los festejos por el Día del Niño en el anfiteatro Cocomarola.

Otros intendentes mantuvieron su resguardo. “No es una medida muy acertada porque afecta a los Municipios y somos el primer eslabón con la gente”, manifestó ayer el jefe comunal de Gobernador Virasoro, Emiliano Fernández, respecto de la eliminación del fondo. “Nosotros tenemos las finanzas equilibradas. La eliminación del Fondo Sojero en mi localidad no nos impactaría tanto por el hecho de que desde el inicio de la gestión hasta agosto hemos recibido menos de 3 millones de pesos”, dijo a Radio Sudamericana.

El intendente, además, aclaró que ellos contemplaban la posibilidad ya que Nación iba reduciendo la alícuota de retenciones a los derechos de exportación a la soja. “Hemos previsto la creación de un fondo fiduciario para la obra pública con lo que ingresa de coparticipación, más ingresos propios”, manifestó.

La pérdida, sin embargo, no cayó bien en el PJ. “Rechazamos la eliminación del fondo porque este fondo daba dinamismo a la economía de las provincias, generaba obra pública. Iba directamente direccionado a mejorar la calidad de vida”, expresó a El Litoral el diputado provincial José Mórtola. El legislador justicialista manifestó que se trata de una situación de “gravedad” y que deviene del acuerdo entre el Gobierno nacional y el FMI.

“En el Consenso Fiscal no se habló de eliminar el Fondo Sojero”, aseveró y señaló que varias intendencias, a nivel país, analizan activar la vía judicial a través de la Federación de Municipalidades.

En un documento, legisladores, concejales, e intendentes de algunas comunas del justicialismo plasmaron propuestas de “acciones parlamentarias, judiciales y territoriales, tendientes a evitar la profundización del ajuste y la quita de más derechos a las mayorías populares de Corrientes”, por ello se opondrán a la eliminación del Fondo Sojero. El encuentro se realizó este fin de semana en Estación Mantilla.