Separaron del cargo a docente denunciado por abuso y aseguran que hay más casos

Un docente del Colegio Nacional “General San Martín” fue separado de su cargo, tras recibir hace dos semanas una denuncia por abuso de parte de una adolescente de 16 años. Si bien el hombre quedó imputado por este hecho y deberá declarar en estos días, familiares y amigos de la joven afectada aseguran que hay más casos similares que deberían ser notificados a la Justicia.

El 14 de agosto pasado, María José, madre de una adolescente de 16 años, denunció en la división policial de Delitos contra la Integridad Sexual que un docente de 41 años del Colegio Nacional abusó de su hija. Si bien la chica desde este año no es alumna de la institución, el hombre le habría ofrecido ayuda con una materia, para con esa excusa llevarla a su casa y cometer el hecho.

Al conocerse la denuncia, las autoridades del establecimiento educativo decidieron apartar de su cargo al profesor. “No lo queremos juzgar, no es nuestra tarea, simplemente seguimos las normas del colegio”, aseguró a Radio Dos el vice rector Alejandro Maldonado.

Sin embargo, en las redes sociales comenzaron a publicarse, desde algunos días, varios comentarios de adolescentes que relatan haber sufrido o presenciado situaciones en la que el docente en cuestión cometió acoso hacia sus estudiantes. En diálogo con El Litoral, María José manifestó que son varios los jóvenes que apuntan al profesor, sobre todo en otra de las escuelas donde trabaja.

“(El docente) está trabajando en una escuela de Riachuelo, y por privado varias chicas de ahí nos contaron que usa la misma metodología que con mi hija: les hace llevarse su materia para después ofrecerle ayuda para aprobar”, relató la madre. Según detalló, “una chica que ya está en la facultad contó que recién el año pasado pudo sacar su materia, porque no se prestó a ese juego”.

Más allá de la continuidad del caso denunciado, María José remarcó la necesidad de que los testimonios que logran recopilar también sean llevados a la Justicia. “Queremos que las chicas hablen, que denuncien para que esto no vuelva a pasar”, sostuvo.

Causa

El fiscal de instrucción de la causa, Gustavo Robineau, aseguró que en estos días el docente será informado de su imputación, y si bien está en libertad, ya fue citado a declarar. “Va a presentar una eximición de prisión, estamos resolviendo eso con el Juzgado”, indicó a Radio Dos. También informó que “se va a determinar la veracidad de la denuncia” a partir de un “análisis exhaustivo de la personalidad” de la joven denunciante.

Vale recordar que a fines de marzo sucedió un hecho similar en la Escuela Técnica “Bernardino Rivadavia”. Una alumna de la secundaria denunció que fue abusada por un profesor, y además varios de sus compañeros aportaron testimonios que acompañaban a esta acusación. El docente se presentó ante la Justicia para declarar pero no fue detenido, solamente fue separado de su cargo por decisión del Ministerio de Educación, y ahora presta funciones en una dependencia de esta cartera, hasta que culmine la investigación judicial.