Cambá Cuá reaccionó, le ganó a Popular y sigue firme en la pelea

Con goles de Guillermo Barreto, Adrián Acevedo y Jorge Almirón, Cambá Cuá reaccionó y le ganó ayer, en cancha de Libertad, por 3 a 1 a Deportivo Popular. El Rojo superó con éxito un nuevo examen en cumplimiento de la décima tercera fecha del Torneo Oficial de la Primera División A, no afloja en la disputa por el título y espera algún descuido del bicampeón reinante, Curupay.

El mediocampista Ariel Romero, autor de un verdadero golazo, marcó el único tanto de Popular, que terminó con diez hombres en cancha al irse expulsado su capitán Angel Barrios. Ademas, su arquero Facundo Orzusa le desvió un tiro penal a Acevedo.

El Rojo cambacuacero dilapidó muchas situaciones de gol en el primer tiempo, período en el que fue dueño absoluto de las acciones, y del manejo del mediocampo. Con Gustavo Ojeda moviendo los hilos del equipo, juntándose con César Solis y Jorge Almirón, que llegó cuantas veces se propuso por su lateral. Ojeda también tuvo como interlocutores a los hermanos Sebastián y Fernando González.

A los 11 minutos avisó Cambá Cuá con un tiro libre colocado de Almirón que pegó en el poste izquierdo y recorrió todo el perímetro del arco defendido por Orzusa sin que ninguno de los futbolistas del Rojo lograra empujar la pelota a la red. Pocos minutos después, Almirón se fue hasta el fondo por la banda izquierda, y desde allí envío un centro a ras del piso que Acevedo, tirándose al suelo, no alcanzó a impactar de lleno.

Las situaciones favorables al Rojo se repetían: otra vez Almirón se filtró y lanzó un centro que Victor Montiel bajó de cabeza para Sebastián González quien metió un frentazo que salió rozando el travesaño; luego Solis remató alto ante la salida de Orzusa, y más tarde Barreto hizo lucir al arquero cuando, de cara al gol, disparó con potencia, pero el guardameta disipó todo peligro despejando la pelota al tiro de esquina.

Sin embargo, un susto mayor se llevó Cambá Cuá a los 39 minutos luego de que Ojeda perdiera un balón, que recuperó Ariel Romero, quien asistió al delantero Enzo Ayala y este, desde muy lejos, remató casi sin avisar y el golero Cristhian Lator -ya nada podía hacer- la vio pasar por sobre el travesaño de su arco.

Sin merecerlo, Popular casi se fue a los vestuarios en ganador. El fútbol tiene esas cosas y Cambá Cuá lo sufrió en carne propia en la reanudación del partido ya que a los 3 minutos del segundo tiempo tras una desatención entre Hugo Herrera y Rodrigo Valdovinos, tomó el balón Ariel Romero, y con un impecable tiro a colocar, desde aproximadamente unos 35 metros, clavó la pelota en el ángulo derecho del arco cambacuacero.

Luego del primer gol, mejoró la producción futbolística de Popular, apoyado en la labor del propio Romero, asociado con Bruno Torres y Dario Palomo. Pero fue entonces cuando a Cambá Cuá se le abrió el arco y aplacó la levantada de su adversario.

Montiel se proyectó por su lateral -el derecho- dos o tres veces sin éxito. Hasta que a los 7 minutos llegó hasta el fondo y su centro impactó en la mano de Palomo, dentro del área. El árbitro Sergio Pérez no dudó en marcar el penal y Barreto mucho menos en convertir el empate, un minuto después, con una ejecución esquinada a la izquierda de Orzusa.

El partido se presentaba abierto cuando a los 12 minutos los dirigidos por Walter Zacarías volvieron a sacudir las redes. En un avance de Sebastián González, que combinó con Acevedo, el delantero con pelota dominada ingresó al área, le dio fuerte y cruzado con derecha, ante Orzusa que se tiró bien, pero no logró detener el disparo que se filtró por debajo de su cuerpo.

Como para no dejar dudas, a los 27 minutos, llegó el tercero, en una acción encabezada por Almirón, quien tuvo un merecido premio. Enfiló por la izquierda, llegó hasta el vértice el área grande rival, y cuando todos esperaban el centro atrás, desde allí sacó un zurdazo arrinconado para el 3 a 1 final.

Más allá del primer gol de Popular, la victoria fue merecida por Cambá Cuá, que antes del cierre del partido desaprovechó un penal frente a una acertada respuesta de Orzusa. En el derrotado se fue expulsado Barrios al promediar el segundo tiempo.