Derribar mitos y destacar las proezas, ejes de la charla del único corresponsal de guerra

“Malvinas: testimonio de un corresponsal de guerra”, se denominó la charla brindada por Nicolás Kasanzew, el único periodista argentino que cubrió el conflicto bélico del 82 en las islas Malvinas. Esta se realizó en la noche del último jueves en el salón Pedro Ferré del Concejo y fue organizada por la Dirección de Cultura, a cargo de Ana Ferrando Trim.

Ante un grupo considerable de personas, entre ellos, la intendente, María Elvira Sánchez, la presidenta del Concejo, Lucía Urdangarin, y el coordinador de Gabinete, Víctor Cemborain, veteranos de Malvinas y sus familiares, Kasanzew presentó algunas ediciones de sus libros: La pasión según Malvinas (2007) y Malvinas a sangre y fuego (1982). Y además de expresar lo que vio y vivió en las islas, al final respondió preguntas realizadas desde el auditorio.

Minutos antes de esta charla, a través de Hugo Cáceres, dialogó con El Litoral.

“Cuando volví, me enteré de que el 95% del material que habíamos enviado no fue emitido.

Por eso, resolví dejar registro de lo sucedido allá en los libros que publiqué”, manifestó el periodista. Haciendo referencia en este punto a la cobertura que realizó junto con el camarógrafo Alfredo Lamela.

Precisamente, sobre aquellas situaciones que no fueron contadas o tergiversadas, son las que Kasanzew cuenta en las charlas que en incontables oportunidades brindó en diferentes lugares del país y “que seguiré contando”, afirmó. Al mismo tiempo remarcó que su objetivo es que “se conozca la verdad, la historia completa, porque se habla mucho de la pobreza que se vivió en Malvinas, pero poco de las proezas que puedo asegurar que fueron muchas”.

En este contexto, manifestó que “por ejemplo siempre se habla de que fue una loca aventura que Argentina no tenía ninguna posibilidad de ganar la guerra y eso no es así.

Eso salió de la propaganda de los ingleses que la hacían a través de panfletos. También se hablaba de que era una guerra contra la dictadura y resulta que el aliado de los ingleses era Pinochet, dictador en Chile”.

“Son mitos que se fueron instalando como otros relacionados al desempeño de nuestros combatientes. Lo cierto es que ellos se jugaron sin pedir nada a cambio. Son numerosas las historias que podría contar como prueba de ello”.

A modo de ejemplo recordó a Oscar Ledesma, quien abatió al jefe de la unidad de paracaidistas de los ingleses, Herbert Jones, para poder proteger a los combatientes del Regimiento 12 de Mercedes, que estaban en un pozo y se habían quedado sin municiones.

Consultado sobre si regresó a Malvinas después del 82, subrayó: “Respeto a quienes lo hacen, pero yo vi flamear la bandera Argentina en las islas y me quiero morir con ese recuerdo”.