“El sistema educativo está en crisis, dejamos de ser un faro en Latinoamérica”

“El sistema educativo está en crisis. Muchos chicos terminan la secundaria sin comprender lo que leen, otros dejan la escuela y algunos llegan a la universidad, pero no egresan. En todo ese recorrido la mayoría de los jóvenes perderán años valiosos”. Con estas palabras el rector de la Universidad del Cema, Edgardo Zablotsky, brindó a El Litoral un análisis general de la educación actual.

A la hora de hablar de crisis Zablotsky, en calidad de miembro de la Academia Nacional de Educación, mencionó las huelgas docentes, la desnutrición infantil y la deserción. Fenómenos que, según detalló, no son nuevos y por ende requieren de la aplicación de una serie de políticas públicas.

“Argentina dejó de ser el faro de Latinoamérica, que alguna vez lo fue. La pregunta clave entonces sería cómo salir de esta situación”, indicó. De hecho, dicho interrogante será clave en una exposición que brindará Edgardo Zablotsky en Corrientes, más precisamente el próximo martes 25 de septiembre desde las 19, en el salón de conferencias de este medio (ubicado en La Rioja esquina Yrigoyen).

Se trata de un evento organizado por la Fundación del Club de La Libertad junto con este medio, con entrada libre y gratuita.

Huelgas y escala

Debido a que la crisis educativa es un tema amplio que integra diversas aristas, que serán analizadas en la exposición del martes, el experto en la materia habló sólo de uno de los puntos que considera clave: los paros docentes.

En este sentido, el rector de la Ucema expresó: “Que los chicos vayan al colegio no es garantía de que estudien, pero si no van con seguridad no aprenderán. En Buenos Aires nos encontramos con más de 21 días de paro, lo cual es preocupante, porque hay dos derechos que pugnan: el derecho a huelga y el derecho a la educación. Creo que este último es más relevante porque los chicos terminan siendo víctimas de las disputas de los mayores”.

En medio de ese duelo, Zablotsky, planteó que “ambos son derechos constitucionales, se fundan en tratados internacionales, pero están en pugna y se debe regular. Se debe considerar a la situación un servicio público esencial, así como ocurre con los bomberos o en el área de medicina, donde no se puede hacer paro para actuar en defensa de los más débiles. Porque los días de huelga, sin duda, afectarán la vida de esos niños. En Santa Cruz llevan más de 100 días de paro, esos chicos perdieron el año, y cuántos de ellos perderán la escolaridad”.

Lejos de desmerecer la lucha docente, el rector manifestó que los reclamos deberían tener un cambio de enfoque. “Puedo decir que los sueldos están mal pagos, pero mientras se mantenga una escala que tenga en cuenta la antigüedad, en lugar del mérito, no hay manera de alcanzar una retribución más justa. Considero que la escala debería centrarse en la productividad”, detalló.

Ideal

Consultado respecto a si existe algún modelo de educación ejemplar en el mundo, Edgardo Zablotsky, respondió: “No creo que haya países con sistemas ideales, pero sí algunos usan técnicas que deberían implementarse en Argentina. Por ejemplo, se debería rendir un examen final en la secundaria para que las universidades conozcan el nivel de esos chicos. Hoy la universidad pública es libre e irrestricta, con esa lógica entran muchos alumnos, pero eso no significa darles más oportunidades a los humildes. Para ello habría que brindar un sistema de becas, que brinda la posibilidad de acceder al sistema y graduarse”.

Uno de los puntos básicos para optimizar la calidad de aprendizaje, sin dudas, es la buena nutrición. Así lo remarcó el profesional quien dijo: “La mejor política educativa es trabajar en la nutrición infantil. Es la base para trabajar en la educación, porque sin una buena alimentación no habrá cerebro que pueda captar información”.



Aprender

Desde el 2016 se implementó nuevamente en el país la evaluación Aprender, con el propósito de contar con una radiografía que permite reconocer la situación actual del sistema educativo. “Es razonable realizar evaluaciones sistemáticas para saber dónde estamos parados. Tener información siempre es mejor, pero sucede que muchas veces esos datos no son los que les gusta a los políticos”, manifestó.

Es decir que el riesgo cae en la tergiversación de los resultados. “De todas maneras, creo que el análisis es positivo, al igual que los cambios previstos para matemáticas. Tenemos programas obsoletos que hay que mejorarlos”, afirmó.

Para cerrar, queda abierto el interrogante de si es posible enfrentar la crisis educativa. Una respuesta que integra múltiples facetas, que serán resueltas el próximo martes 25 de septiembre en la exposición que dará Edgardo Zablotsky en el salón de conferencias de este medio.