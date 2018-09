Inta Bella Vista: biofábrica producirá avispas benéficas para frenar el HLB

Conocida como la enfermedad que mata los cítricos –una vez infectada la planta no se recupera–, investigadores y productores deben agudizar el ingenio para frenar el avance del Huanglongbing en la Argentina y consolidar la producción de limones, naranjas y mandarinas en el mercado internacional.

La posibilidad de contar con un aporte no reembolsable de más de seis millones de pesos, realizado por el fideicomiso Fondagro, administrado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (Bice), permitirá al Inta Bella Vista comenzar con la multiplicación masiva de Tamarixia radiata, una avispa benéfica que disminuye las poblaciones de Diaphorina citri –vector que transmite la enfermedad–. El uso de este enemigo natural permitirá el control de la plaga sin productos químicos, en zonas urbanas.

Federico Cafasso –titular del Bice fideicomisos– hizo referencia al rol del banco en el desarrollo de las mejores herramientas fiduciarias para impulsar la producción agroindustrial. “En esta oportunidad, acompañamos a la Secretaría de Agroindustria y al Inta en este proyecto clave para el control biológico de una enfermedad que afecta los cítricos", señaló.

El convenio de aporte y administración de fondos, firmado entre el Inta y el Bice, permitirá potenciar la producción nacional de cítricos. En este sentido, Juan Balbín –presidente del Inta– destacó la importancia de construir una biofábrica dedicada a la multiplicación de biocontroladores para el vector que transmite el HLB.

“La cría de estos enemigos naturales nos va a permitir controlar la sanidad en áreas de traspatio, zonas urbanas y periurbanas”, aseguró Balbín quien puntualizó: “Con la tamarixia, se evita el uso de productos químicos”.

En la Argentina, las reglas para evitar el avance del HLB en plantaciones comerciales de citrus son claras y precisas. Además de producir con plantas provenientes de viveros certificados, el control de la chicharrita se puede hacer con productos químicos. Sin embargo, los programas de prevención no prevén ninguna medida para disminuir las poblaciones de Diaphorina citri –chicharrita que transmite HLB–, sobre todo, en zonas urbanas con citrus o mirto (arbusto ornamental), ni en quintas abandonadas.

En este sentido, Juan Sablich –director del Centro Regional del Inta en Corrientes– alertó sobre el ingreso de la enfermedad al país. “Hay registros sobre la presencia de HLB en algunos lugares. Son casos bien puntuales y, como la enfermedad aún no está difundida, nos da tiempo para prepararnos ante un probable escenario de citricultura con HLB en el que necesariamente deberemos manejar la actividad con mayor precisión”, apuntó.

“La clave es la detección temprana de la chicharrita o de la enfermedad para evitar su dispersión”, destacó Sablich y aseguró: “Esta inversión –para la cría y liberación de tamarixia– nos va a permitir dar el primer salto cualitativo y podremos comenzar con el escalamiento del proyecto”.

“Para nosotros es muy importante que hayan aprobado esta propuesta, porque nos da pie para concretar y proyectar el desarrollo de herramientas enfocadas en la prevención”, señaló Sablich.