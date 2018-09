Capacitaron sobre diversidad a profesionales de la salud pública

Desde la Dirección de Diversidad y Género de la Provincia se organizó una charla dictada por el coordinador de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (Attta) en Corrientes y colaborador del Inadi, Dylan Cardozo, sobre el respeto a la diversidad sexual en el ámbito de la salud pública. Esta capacitación fue en el marco de un congreso de enfermería en el que se evacuaron dudas acerca de la atención a personas trans.

“Hablamos sobre el trato digno desde el marco de la ley de diversidad de género. Tratamos de derribar mitos y que no se generen situaciones incómodas como cuando hacen chistes sobre la elección sexual”, comentó Cardozo a El Litoral.

Respecto al trato en los centros de salud, relató que en muchas ocasiones “ya en la administración se padece una situación incómoda cuando te preguntan el nombre y ven que no coincide con el DNI”. “Además, buscamos derribar mitos o aclarar ideas como la composición familiar, que no siempre será un papá y una mamá, quizás a veces serán dos mamás o dos papás, o vendrá una persona trans embarazada”, aclaró.

“Cuando finalizamos la charla nos preguntaron sobre conceptos trans, la diferencia entre uno y otro (travestis, transexuales y transgéneros), les respondimos que eso no es primordial conocer en ese momento, que es necesario primero hacer las atenciones que necesitan”, indicó.

Por otra parte, informó que mañana habrá un charla sobre diversidad sexual con perspectiva de género en el aula magna del Colegio San Martín. Se hará a las 9.15 y está organizada por la Dirección de Diversidad y Género de la Provincia.

La capacitación está dirigida a la comunidad Lgtbiq, docentes y público en general.