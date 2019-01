La fuerte tormenta causó anegamientos, caída de árboles y problemas en la ciudad

La fuerte tormenta que golpeó a la ciudad y a varias localidades del interior de la provincia en la noche del martes y en la madrugada de ayer, dejó como secuelas diversos barrios con graves anegamientos y viviendas con agua en su interior. También produjo la caída de unos 30 árboles, interrupciones de energía eléctrica, modificaciones en el servicio de transporte urbano de pasajeros y además, familias que debieron abandonar sus hogares momentáneamente durante el período de mayor caída de agua. Las zonas más afectadas que ayer continuaban con problemas fueron los barrios San Antonio, San Roque, Ciudades Correntinas, La Olla, Ponce y otros puntos que se encuentran ubicados en terrenos bajos.

En la noche del martes el 70% de la ciudad se vio afectada por las fuertes precipitaciones, donde cayeron unos 130 milímetros de agua, y si bien desde la Municipalidad informaron que no hubo evacuados, en algunos barrios las familias debieron refugiarse en casas de familiares o vecinos, sobre todo durante el período de mayor impacto del temporal y hasta que el nivel del agua baje y se retire de los domicilios.

La fuerte tormenta de la noche del martes y la madrugada de ayer dejó como saldo distintas zonas de la ciudad anegadas y barrios con agua, tanto en las calles como en el interior de las viviendas. En el conglomerado urbano conocido como La Olla, las calles se mostraron llenas de agua y las depresiones del terreno repletas, lo que no sólo causó temor en los vecinos sino que también algunos habitantes debieron refugiarse en casas de vecinos o familiares hasta tanto baje el nivel del agua.

Similar situación se vivió en el barrio Ponce y en la zona del Quilmes, donde grupos familiares debieron refugiarse circunstancialmente durante la madrugada de ayer en otras casas o inclusive en comedores cercanos. En los lugares más afectados, los damnificados no sólo reclamaron presencia de autoridades estatales sino también asistencia debido a las pérdidas generadas por la lluvia.

En el asentamiento conocido como La Chola (ubicado en el barrio Iberá) se registró un panorama complicado con anegamientos en las calles internas y los domicilios, por lo que en la mañana de ayer varias familias reclamaron que se habilite la escuela N° 34 “Santo de la Espada” para refugiar momentáneamente a las familias afectadas, así como también solicitaron asistencia con alimentos no perecederos, ropa y colchones para las personas vulnerables.

Uno de los puntos con mayores inconvenientes de la ciudad fue la zona Sur, más precisamente en el límite de los barrios San Antonio, San Roque e Independencia, donde durante la jornada de ayer el agua acumulada en las calles internas llegaba hasta las rodillas de los transeúntes y en el interior de las viviendas persistía el líquido generando múltiples complicaciones.

Si bien desde la Comuna señalaron que no hubo evacuados, diversos grupos familiares debieron refugiarse temporalmente en otros lugares, sobre todo durante el lapso de mayor impacto del fenómeno.

Otros de los saldos dejados por la fuerte tormenta fueron los 30 árboles derrumbados en distintos espacios públicos de la ciudad, como la avenida costanera o la plaza 25 de Mayo, así como también la interrupción del servicio de energía eléctrica por la caída de cables.

Pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para los próximos días y hasta el fin de semana continuarán las condiciones inestables del tiempo, con probabilidad de lluvias y tormentas sobre la ciudad y el interior provincial.