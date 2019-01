Secuestran el arma de tres policías por el ataque a balazos al joven en Laguna Seca

Por orden judicial, secuestraron las armas reglamentarias de tres efectivos policiales de la División Anti arrebatos de la Policía de la provincia, quienes el domingo por la noche participaron del confuso hecho, en el que un joven de 19 años terminó gravemente herido, en el marco de un operativo de presunta identificación de personas.

Además, se dispuso la realización de la prueba de parafina sobre los tres funcionarios que quedaron en la mira de la Justicia a partir del impactante suceso.

Entretanto, la investigación avanza, por el momento no se dispuso ninguna acción penal sobre los efectivos. Se buscará dilucidar cómo sucedieron los acontecimientos.

De acuerdo con la versión oficial que se brindó, los policías implicados son los que actuaban en el marco de la investigación del crimen de Gerardo Luis Lugo (28 años), ocurrido en la madrugada del domingo 6 frente al Jardín Botánico, en pleno barrio La Olla. Esto fue confirmado por el propio subjefe de la Policía comisario general Eduardo Acevedo.

En la versión oficial, además, se planteó que los hombres de la recientemente creada división Anti Arrebatos intentaron demorar al joven Aquino, que se desplazaba en un automóvil Volkswagen Gol.

Indicaron que en vez de acatar la orden, el conductor del auto se dio a la fuga y que comenzó a disparar contra los policías, quienes respondieron el ataque de la msima manera, por lo cual se produjo un tiroteo.

Esas son las circunstancias en que la Justicia trabaja para confirmar que efectivamente los hechos se hayan dado de esa manera.

De lo contrario, habría que ver la responsabilidad que podría caberle a cada policía implicado.

Por el momento, no hay orden de detención alguna ni tampoco sumario administrativo para los funcionarios.

Vehículo

Tal como se publicó ayer, la Justicia ordenó el secuestro del automóvil en el que se desplazaba Jonatan Aquino la noche del domingo 6 de enero, un Volkswagen Gol, color gris que terminó con muchos agujeros de balas.

El coche será peritado por los profesionales que extraerán muestras del tipo de plomo que quedó incrustado para ver si son coincidentes con las armas reglamentarias usadas por la Policía.

Al mismo tiempo, se buscarán otros elementos que puedan dar indicios de que el propio Jonatan contaba con alguna arma, con la cual dio inicio al tiroteo, planteado desde la versión oficial.

Familia

La propia madre del herido, María Duré, contó cómo fueron los aciagos acontecimientos del domingo 6. Relató que la noche del domingo su hijo alcanzó a llegar a su casa al mando del automóvil.

El domicilio se encuentra situado en la esquina de Cartagena al 4200 esquina Medrano.

Señaló que el joven de 19 años llegó todo ensangrentado a su domicilio. Bajó del coche y en ese momento sus otras hijas le gritaban que era Jonatan.

La mujer ante la circunstancia salió a verlo y lo tomó para ayudarlo a entrar a la casa.

Confesó que su hijo, antes de desvanecerse, le alcanzó a decir: “Fueron los de la Brigada mamá, pero yo no los conozco porque estaban de civil”, admitió.

Luego, agregó que mientras ayudaba a su hijo, “dos hombres entraron detrás de él y me decían que lo entregue, que no me querían a mí, sino a él”.

En relación con esto dijo que las personas estaban de civil y que desconocía si eran policías.

Sin embargo agregó que “la balacera fue impresionante, seguían baleando la casa y había un bebé adentro”, comentó.

El herido fue rápidamente asistido por personal del 107 y trasladado al Hospital Escuela donde quedó internado en terapia intensiva en estado delicado.

Relación

El ataque a balazos a Jonatan Aquino, en un primer momento, parecía un hecho aislado, pero con el correr de las horas se determinó que guardaría relación con el impactante crimen de Lugo, perpetrado en la madrugada de ese domingo.

Los investigadores de inmediato habían demorado a dos personas, que prestaron declaración y habrían dado indicios del o los presuntos autores.

El hecho sucedió por avenida Frondizi, frente al Jardín Botánico. Sicarios, en motocicletas, lo atacaron a balazos a Lugo cuando conducía su automóvil, un Fiat Palio.

El mortal impacto entró por la nuca y su muerte fue casi de manera inmediata, ya que terminó volteado sobre el volante. Su acompañante -testigo clave- Ramón Zamudio resultó ileso.

Se cree que el posteriormente baleado Jonatan Aquino guarda relación con este hecho.