Piden investigar el financiamiento de la campaña presidencial de Macri

El caso se inició con una investigación preliminar que hizo el fiscal Jorge Di Lello, a través de las cuales se describían diversas maniobras que se habrían llevado a cabo con los gastos de campaña de “Cambiemos” relativos a las elecciones presidenciales llevadas a cabo durante el año 2015.

Concretamente, tales maniobras consistirían en el pago a diferentes proveedores de millonarias sumas dinerarias “en negro” durante la referida campaña electoral, como así también el desvío de recursos pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -desde el Ente de Turismo de esa ciudad, en ese entonces a cargo de Fernando De Andreis- con el objeto de afectarlos a gastos relativos con las elecciones presidenciales llevadas a cabo durante el año 2015.

Asimismo, consta que en el marco de la Investigación Preliminar que se le recibió declaración testimonial al periodista Juan Ignacio Tomás Amorín, autor de las notas periodísticas, en el marco de la cual indicó que “una fuente me mostró una fuente de acceso público a un foro de Gmail del equipo de comunicación del PRO, al que se accedía a través de una página web, y cuyo acceso fue cerrado, que es la publicada en la nota del Destape”.

En este sentido, explicó que habían podido detectar referencias a pagos en efectivo a proveedores de la campaña presidencial relativa al año 2015 relacionados con distintos actos de Mauricio Macri en diferentes puntos del país, los cuales -al compararlos con el informe de campaña presentado en la Justicia Electoral- se conoció que la mayoría de los gastos a los que se hacía referencia no estaban rendidos o lo estaban por un importe menor. Además, refirió que tuvo acceso a e-mails y planillas de Excel relativos a diferentes proveedores en donde se podían observar llamativas citas tales como “IVA si corresponde”, “pagos cash”, etc.

Puntualmente, durante su declaración testimonial, expresó que ”con relación a un acto llevado a cabo en Costa Salguero, había observado una planilla de Excel en la cual se admitían pagos en efectivo por $2.000.000, indicando que “de la misma forma sucedió con actos en Córdoba, Humahuaca y con el proveedor `Charly Kauf´ quien según las planillas obtuvo más de un millón de pesos en efectivo por el servicio audiovisual en distintos eventos”.

Además manifestó que existían correos electrónicos intercambiados entre integrantes del Ente de Turismo de la C.A.B.A. con el proveedor identificado como “CAP publicidad SRL” en los que se presupuestaban materiales -cuya realización se habría llevado a cabo- tales como globos, sombrillas, lapiceras y banderas con el slogan de Cambiemos y la leyenda “Macri 2015”, por aproximadamente $5.000.000, figurando en la rendición de cuentas poco más de $600.000.

El fiscal pidió diversas medidas de prueba, entre ellas que se solicite a la Justicia Nacional Electoral se sirva remitir los balances donde consten los estados contables relativos a los gastos de campaña electoral del año 2015 correspondientes a “Cambiemos”.

También pidió que se solicite a áreas que correspondan del Gobierno Nacional y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “se sirvan informar si Luis Navarro, Josefina Liceda Rosasco, Ana Soro, Juan Martín De Estrada, Pia Arrigoni, María Alejandra Alberdi, Ezequiel Lucas Colombo, Fernando De Andreis, Leonardo Bellante, Marcos Di Santo, Daniel Tognella e Ileana G. Mangini, pertenecen y/o han pertenecido a tales Administraciones desde el año 2015 a la actualidad, y en su caso, informen los puestos que ha ocupado y/o cargos que ha ejercido durante el mencionado período de tiempo.

Se solicite al Titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) se sirva informar la composición accionaria, balances y estatutos de las empresas “CHK Servicios Audiovisuales SRL”, “CAP Publicidad SRL” y “Televaz”, desde el año 2014 a la actualidad.

En tanto, pidió que se requiera a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que -previo levantamiento del secreto fiscal- remita, respecto a las firmas “CHK Servicios Audiovisuales SRL”, “CAP Publicidad SRL” y “Televaz”, la totalidad de las constancias obrantes en cada uno de los rubros de la base informática E-FISICO, incluyendo padrón completo, inscripción declaraciones juradas de impuestos nacionales (IVA, impuesto a las ganancias, impuesto a los bienes personales, impuesto a la ganancia mínima presunta, etc); detalle de los rubros de las declaraciones juradas respectivas y papeles de trabajo; información suministrada por otros sujetos obligados, incluyendo la referente a compra-venta de inmuebles, automotores, embarcaciones, aeronaves y otros bienes registrables; así como proveedores, agentes de percepción; clientes, agentes de retención; clientes informantes por CITI- compras, SITER, Retenciones, CITI- Ventas, Movimientos Bancarios, consumos relevantes, operaciones de comercio exterior, etc.; Información contenida en la Base Relaciones, Base Unifica -antecedentes de Fiscalización-, Base Apoc -facturas apócrifas-, Nómina salarial, Sueldos percibidos, etc.; la totalidad de la información que surja de las bases de datos aduaneras y la información laboral que surja de la base “EMSYAS”. Asimismo, deberá remitir la totalidad de las constancias por las fiscalizaciones que se hubieran efectuado a las firmas señaladas precedentemente.