El pronóstico de lluvia complica las reservas hoteleras, que ya venían bajas

La 29ª Fiesta Nacional del Chamamé que comienza hoy en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, confirmado el inicio desde Cultura de la Provincia, iba a generar un aumento en la demanda en hoteles, según comentaron operadores a El Litoral. El temporal y la intensa lluvia ocasionó que algunos turistas cancelen su visita y que otros pregunten sobre la posible cancelación de este festival.

Las personas consultadas por este medio comentaron que enero viene con una baja ocupación y que estimaban, al igual que en otros años, que este evento mejore el número de visitas. Algunos esperan que los pedidos se hagan los mismos días que llegan a la ciudad como sucedió con el Gauchito Gil.

“Tenemos un 50% de demanda, es muy raro pero enero ya empezó así. Hay mucha diferencia con el 2018, donde casi todos los días llegábamos a casi un 100%. El año pasado venían muchas familias. No sabemos la causa, creemos que viajan menos o que prefieren ir a hoteles de menor categoría”, dijo Verenice del Turismo.

A la vez, agregó que “la mayoría de los que visitan son del país y otros de Brasil”. “En el 2018 teníamos una ocupación completa tanto para el festival como para el carnaval”, agregó a este medio gráfico.

Desde el hotel Orly, Alejandro contó: “Nos comunicaron que el festival se suspendió (luego se desmintió y se aseguró que hoy comienza) y muchos llamaron a cancelar su reserva. Teníamos un 95% de ocupación y bajó a 80%”.

“La reserva hotelera está entre un 60% y 70%. Vienen desde provincias como Tucumán y La Rioja, pero también de Paraguay y Brasil. Llaman a preguntar sobre la tormenta, cómo está la ciudad y si se hace o no el festival. Además preocupa los cortes de energía eléctrica. Hasta el momento ninguno canceló y esperamos que aumente la demanda”, relató Ezequiel de Confianza a El Litoral.

En La Alondra hay una ocupación del 50% y también estiman que puede aumentar. Al respecto, Juliana comentó: “Tenemos la mitad de las habitaciones ocupadas, pero es muy probable que vengan a último momento como nos pasó con el Gauchito Gil que vino gente que no tenía reserva”.

“Sí tenemos una demanda al 100% los días 18 y 19 de enero que son los últimos días del festival, también un buen porcentaje el día 17”, contó y agregó que “hasta ahora no canceló nadie, esperemos que se haga igual el festival, porque esperamos siempre esta fecha donde crece la demanda, tenemos mucha gente que viene de Buenos Aires”.

En cuanto a la reserva hotelera en Capital, en el marco del inicio de la Fiesta Nacional del Chamamé, el ministro de Turismo de la Provincia de Corrientes, Cristian Piris, indicó a El Litoral: “Hasta el martes pasado teníamos un 75% de ocupación, el viernes tendremos más precisión si aumentó o no e informaremos al respecto”.

Cabe destacar que el festival se realizará del 11 al 20 de enero en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.

El valor de la entrada es de $200. Para los jubilados, existe una promoción especial y podrán adquirir hasta dos entrada por noche al valor de $150 cada una. Se pueden conseguir en el Teatro Vera de 9 a 12 y a la tarde de 17 a 21 de lunes a domingos. Mientras que los que se acerquen al anfiteatro podrán comprar sus localidades a partir de las 18.