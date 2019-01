Señalan que los docentes realizarán exámenes psicofísicos en los hospitales

A partir del 14 de enero los docentes provinciales podrán realizarse los exámenes psicofísicos en hospitales públicos, según confirmaron desde el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco). La medida se dispuso luego de la polémica del año pasado cuando se consideró “no apto” a más de un centenar de educadores.

Los y las docentes podrán realizarse los estudios de actitud psicofísico en los hospitales de la provincia de manera gratuita a partir del 14 de enero, según informaron desde Suteco, tras una comunicación con la presidente del Consejo General de Educación, María Inés Varela. Los resultados serán cargados en los hospitales zonales de Goya, Virasoro, Santo Tomé y Capital (Centro de Reconocimientos Médicos), indicó el secretario general del gremio, Fernando Ramírez. La disposición se implementa para el llamado a concurso N° 38.

El sindicalista recordó que hace tiempo el gremio exige la aplicación de esta medida, demandada especialmente por el conflicto generado en el concurso N° 37. Entonces, el sindicato acompañó los planteos de nulidad de más de 250 docentes que fueron afectados por certificados que emitió Salud Ocupacional, dependiente del Ministerio de Hacienda. Estos habían sido calificados como “no aptos”, lo que generó polémica con los trabajadores del sector al considerar que se trataban de “despidos encubiertos”, ya que se dejaba sin posibilidad de continuar ejerciendo su cargo.

En ese sentido, Suteco informó que los educadores que están certificados como “no apto” en el concurso anterior, y/o tengan certificado “apto precario” podrán realizar un nuevo examen, ahora en hospitales públicos. Además, que puedan ser incorporados como válidos aquellos psicofísicos que los maestros se realizaron de manera particular el año pasado.

La medida evitará que muchos docentes del interior deban “trasladarse hasta la Capital para realizarse los exámenes psicofísicos, como injustamente ocurría antes”, lo que le ahorrará tiempo y recursos a los trabajadores, según consideró Ramírez. “Siempre dijimos que estos exámenes se debían realizar en los hospitales públicos, pues así lo fija la Ley Provincial 4.067 (Estatuto del Empleados Público). Por eso denunciamos, recurrimos y planteamos las nulidades de los certificados no apto que emitió la Subdirección de Reconocimiento Médicos para el Concurso N°37. Así que consideramos que la decisión actual es un avance”, expresó el titular de Suteco.

Desde el gremio informaron que el Consejo dispuso que los psicofísicos de los años 2016, 2017 y 2018 de aquellos agentes que hayan calificado como apto pleno, se tendrán como vigentes. En tanto, quienes se encuentren en condiciones de elegir, y/o tengan psicofísico condicional, deberán realizarse los estudios en hospitales públicos los cuales, una vez finalizados, deberán ser cargados en los zonales.

Por otra parte, también, a través de un comunicado, informaron que los docentes que no figuren en las listas deberán comunicarse y pedir su inclusión, a través de Suteco, o dirigirse al Consejo General de Educación.

Acusan discriminación

Sin embargo, no existe posición unificada puertas adentro del sindicato respecto de la validez de realizar exámenes psicofísicos a los docentes. Para la agrupación Celeste “Isauro Arancibia” de Suteco, el certificado “no apto” psicológico es una “actitud de discriminación penada por la ley”, por lo que advierten al Consejo General de Educación que “no avance” en ese sentido.

“Hemos presentado una nota al Consejo General de Educación de Corrientes, solicitándoles que dejen totalmente sin efecto el procedimiento de examen psicofísico para aspirantes al concurso de Ingreso a la Docencia. A nuestro entender, han tomado una decisión apresurada y el apuro no es buen consejero”, expresó a través de un comunicado, el dirigente de la agrupación Celeste, Gerardo Marturet.

“Todos sabemos que el sistema de salud está colapsado y que los hospitales de toda la provincia no dan abasto para atender las problemáticas diarias de la población y a un grupo de ellos van a agregarles una tarea más, que dará como resultado jornadas de tensión y malhumor de las personas”, señaló.

“Todavía, por falta de funcionamiento de la paritaria docente, no han resuelto la problemática de los docentes del concurso anterior, quienes no han recuperado como corresponde sus cargos elegidos legalmente”, indicó. Entonces, preguntamos ¿de dónde surgió la categoría no apta, si el Estatuto del Docente no define tal situación? ¿Cuál es la normativa que encuadra las decisiones que toma la Subdirección de Reconocimientos Médicos? ¿Saben que decenas de directores de escuelas interinos, de intachable actuación docente a lo largo de sus dilatadas carreras, confirmado esto por los conceptos sobresalientes dictados por sus supervisores, han perdido sus cargos por un supuesto no apto psicológico?”, cuestionó.