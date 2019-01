Los precios suben en forma descontrolada

Los argentinos saben, porque así lo indica el enflaquecido bolsillo, lo que es pagar los productos de la canasta alimentaria cada vez más caros, casi diariamente.

Sucede en todo el territorio nacional, Corrientes incluido claro está. Esto viene ocurriendo desde el último tramo de la gestión kirchnerista y se potenció con el actual Gobierno de Cambiemos.

Precios Cuidados, amenazas a los formadores de precios, sanción a supermercados y ejecución de multas: nada de todo esto funcionó para frenar la sangría al bolsillo de los argentinos.

Para colmo de males, tiempo atrás la secretaría de Comercio Interior encontró incumplimientos en los Precios Cuidados pactados con las cadenas de supermercados. Hallaron que esas listas de productos no están exhibidas en las entradas de los puntos de venta, faltan en las góndolas o no poseen la etiqueta respectiva que los identifica.

Así lo verificaron inspectores de la Secretaría de Comercio en numerosos puntos de venta en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. “No estaban señalizados, el precio era incorrecto o faltaban sin que hubiera una advertencia al consumidor al respecto”, detallaron en la dependencia.

Los súper argumentan que se trata de un problema generado por sus proveedores, que no entregan los artículos pactados con las cadenas y el Gobierno.

Las bocas mejor abastecidas de los súper tienen un 10% de faltantes de Precios Cuidados, mientras que en otras llega a 20% de ausencias. Esto se debe a la alta demanda de esos artículos y dificultades para abastecer de los proveedores, según los súper.

“Tuvimos un alto nivel de cumplimiento cuando el programa comprendía mayor cantidad de productos, ahora que la lista es más acotada resulta más práctica poder cumplirla”, explicaron desde las cadenas, donde aseguran que acompañan la iniciativa.

Los funcionarios actuales se quejan en su momento del estado en que encontraron la secretaría de Comercio. Dijeron que los expedientes no están informatizados, que fueron labrados en papel y faltan registros. Aun así, en la secretaría reactivaron tiempo atrás una serie de multas contra los súper que estaban por prescribir por $8 millones. Se trata de infracciones de las cadenas observadas en la gestión anterior. Entre los multados figuraron Carrefour ($1,8 millón), Walmart ($1,64 millón), Día ($2,14 millones), Jumbo -que posee Jumbo, Disco y Vea- ($1,91 millón), Coto ($400.000) y Josimar ($120.000).

Para mostrar firmeza en el combate de la inflación, el presidente Mauricio Macri había pedido apuntar al sector privado.

El jefe de Estado quiso dar señales de firmeza en el control de los precios. Así llegó el mensaje desde la Jefatura de Gabinete al área de Producción y la Secretaría de Comercio donde la idea de “aleccionar” tiene resistencia, ya que buscan diferenciarse de gestiones anteriores, en especial, la de Guillermo Moreno.

Por eso hubo que esperar a que se recuperara el área de Defensa del Consumidor, para que cualquier tipo de sanción entrara bajo un manto de “institucionalidad”.

El objetivo de Comercio es aplicar las multas con un criterio objetivo. Otra de las metas es poner en marcha el registro por reincidencia, que hace que el monto de las multas crezca en los casos de los infractores recurrentes.

Por ahora todo parece “pura cháchara”, como dijo alguna vez un viejo político. Mientras tanto, los precios siguen escalando y la gente se desespera.