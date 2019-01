Concejales escucharon pedidos de vecinos de Santa Catalina

El edil por el PJ, Justo Estoup, mantuvo un encuentro con los habitantes del complejo habitacional Santa Catalina. Seguridad, energía, mantenimiento de espacios verdes y separación de los residuos son las preocupaciones de los residentes. “Tengo un afecto especial con este barrio por que este complejo habitacional se llevó adelante en las gestiones peronistas”, dijo el concejal.

El edil se reunió con vecinos del novel barrio Santa Catalina, recientemente entregado a través del Programa de Crédito Argentino (Procrear), con el fin de conocer las necesidades de los habitantes.

En la galería del edificio de la futura Sala de Atención Primaria de la Salud (Saps), aún no habilitada, el sábado por la tarde los vecinos convocaron a los concejales capitalinos para hacer conocer sus inquietudes. Participaron del encuentro el edil justicialista Estoup y su par Fabián Nieves de la Coalición Cívica-ARI. En la reunión, los vecinos informaron que se encuentran conformando la pro comisión vecinal del barrio Santa Catalina, a los fines de canalizar sus necesidades.

La preocupación principal de los vecinos es la seguridad, resaltando que esperan la construcción del destacamento policial prometido por el Gobierno provincial. Sobre el mismo tema buscan que el alambrado perimetral que rodea el barrio no sea quitado por parte de la empresa, pues le brinda seguridad al haber un solo ingreso al complejo.

Otra de las cuestiones que fueron planteadas por los habitantes son los constantes cortes de energía que sufren desde que habitan sus nuevas casas, observando ellos que existen problemas con los transformadores que no son solucionados de manera eficiente.

“Tengo un afecto especial con este barrio porque este complejo habitacional se llevó adelante en las gestiones peronistas de Fabián Ríos y ‘Camau’ Espínola. Estas viviendas se construyeron a pesar que desde la provincia ponían palos en la rueda y decían que era una utopía”, dijo Estoup.