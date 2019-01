En Sunchales, Libertad pone a prueba el andar de Regatas Corrientes

La continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) prácticamente no tiene pausa para Regatas Corrientes. Después del triunfo frente a Quimsa, en la capital correntina el pasado jueves, la agenda determina que esta noche debe enfrentar a Libertad de Sunchales en el estadio Hogar de los Tigres.

El encuentro comenzará a las 21.30 y tendrá como árbitros a Juan José Fernández, Gustavo Chávez, y Silvio Guzmán.

Regatas llega al partido de esta noche, el primero de una gira que seguirá el miércoles en Concordia, con un récord de seis victorias y dos derrotas, mientras que Libertad acumula cinco triunfos y cuatro caídas.

“Es muy dura la Liga. Estamos prendidos arriba que es lo que queremos, pero tenemos que seguir trabajando”, dijo el base fantasma Jonatan Treise tras el triunfo ante Quimsa.

“Este grupo se lo merece por lo que trabaja. Pero tenemos muchas cosas por pulir, por mejorar de cara a una nueva gira”, añadió el jugador misionero.

Para el compromiso de esta noche, Lucas Victoriano contará con todo el personal a su disposición. El entrenador tucumano habitualmente utiliza una rotación de 10 jugadores.

En la victoria contra Quimsa, se destacaron en el goleo Paolo Quinteros y Omar Cantón (14 puntos cada uno), Tayavek Gallizi y Marco Giordano (13 tantos cada uno).

Regatas aparece como el segundo equipo más goleador de la competencia. Tiene un promedio de 87 puntos por juego y solamente es superado por San Lorenzo que llega a los 89.5.

Claro que defensivamente, Regatas permite casi 80 tantos (79.9) a sus rivales. En ese rubro los mejores son Boca Juniors (70.6) y San Lorenzo (70.7).

En Libertad no jugará el chaqueño Ariel Zago, quien sufrió la fractura oblicua sin desplazamiento de la primera falange del dedo anular de su mano derecha que lo tendrá alejado de la competencia oficial al menos por un mes y medio.

De esta forma, el entrenador Sebastián Saborido verá reducida su rotación dado que todavía la institución no cubrió el lugar dejado por Juan Cangelosi que se incorporó a Argentino de Junín.

En el conjunto santafesino, que en esta temporada volvió al círculo superior del básquetbol argentino, se destacan Martín Cuello, Agustín Caffaro, Nicolás Copello, Khalil Kelley y Augusto Alonso, entre otros.

La jornada de lunes también tendrá el duelo entre Obras (5 triunfos y 2 derrotas) y Argentino (1-4) de Junín que se jugará desde las 20 en el estadio del conjunto porteño.