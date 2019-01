La Selección Argentina cayó frente a su par de Egipto

El seleccionado argentino de Handball, Los Gladiadores, perdió ayer ante Egipto 22 a 20 por la tercera fecha del Grupo D del Mundial de Alemania y Dinamarca y complicó sus chances de clasificación a la siguiente ronda, en el cotejo jugado en el estadio Royal Arena de Copenhagüe.

Los dirigidos por Manuel Cárdenas tuvieron un buen primer tiempo y se fueron al descanso en ventaja por 9 a 8, pero bajaron su rendimiento en la parte final, lo que posibilitó que los africanos dieran vuelta el marcador y lograran su primera victoria en el certamen.

En el comienzo del juego se mostró más efectivo Egipto y se adelantó en el marcador, pero los argentinos mejoraron en defensa y en el ataque a partir de las pelotas recuperadas y las buenas penetraciones por el centro de la defensa de su adversario.

El pivote Lucas Moscariello marcó un gran gol sobre el final de la primera etapa y les permitió a Los Gladiadores quedarse con el parcial por 9 a 8.

En el segundo período cambió la historia debido a que Egipto atacó con eficacia y se puso adelante por dos tantos, diferencia que no se modificó a lo largo del parcial.

Para peor, el extremo Federico Fernández, luego de cometer una falta en defensa, recibió la tarjeta azul, que no sólo significó la expulsión del partido para dejar a su equipo con uno menos a falta de ocho minutos, sino que no le permitirá jugar el próximo encuentro frente a Angola, debido a la sanción disciplinaria.

Previo a este partido, el seleccionado argentino había tenido un buen debut al empatar 25 a 25 ante Hungría el viernes, para sucumbir ayer ante el poderoso Suecia 31 a 16.

Estos resultados dejan un panorama difícil para los argentinos que deberán ganar sus dos encuentros restantes, ante Angola (miércoles a las 11.30) y Qatar (jueves 17 a las 14), y esperar los resultados de los otros partidos para poder clasificarse a la próxima ronda.