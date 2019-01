Ante los daños por los constantes cortes, Loreto se declaró en emergencia energética

En Loreto, en las últimas semanas se intensificaron las interrupciones en el servicio eléctrico. Esto implica un incremento en los daños que eso provoca en el sector comercial, forestal y turístico. Por ello, el Concejo resolvió declarar a la localidad en emergencia energética durante 90 días. Y, en paralelo, gestionar al menos medidas paliativas a la problemática que afecta a la localidad.

Las dificultades con el servicio ya fueron planteadas a principios del presente año por el intendente Sebastián Torales, quien precisamente presentó un escrito junto con su par de San Miguel.

No obstante, “los reclamos aumentan cada día más y es entendible porque todos los que vivimos acá sabemos que cada jornada hay varios cortes de luz. Algunos son de tan sólo 10 minutos, pero otros se pueden extender por al menos 40 minutos”, explicaron desde el cuerpo deliberativo al ser consultados por El Litoral.

A eso se suma, la baja tensión que se registra en muchos domicilios en diversos momentos del día.

“El domingo a la mañana, en el casco céntrico, la tensión era tan baja que apenas alumbraban los focos. No se podía ni prender el ventilador. Eso se extendió unas dos horas”, comentaron.

Seguidamente, destacaron que, además de los efectos que genera en cada hogar no contar con el suministro de electricidad, “hay que tener en cuenta que los aserraderos no pueden trabajar con normalidad. A los comerciantes se les descomponen todos aquellos productos que requieren que se mantenga la cadena de frío”.

También el turismo está registrando daños. Sobre esto, manifestaron a este diario que “hay personas que hicieron una reserva por una determinada cantidad de días, vienen y al tener tantos problemas con la luz, se van antes. Esos turistas no van a querer volver más. Y eso preocupa y mucho”. En este punto, recordaron que también “se debe tener en cuenta que hay quienes invirtieron para ofrecer hospedajes y otros servicios porque precisamente somos uno de los accesos a los Esteros del Iberá”.

Considerando cada una de esas cuestiones que fueron recepcionadas en el recinto del cuerpo deliberativo, sus integrantes resolvieron declarar la emergencia energética en la localidad por un período de 90 días. Una decisión que será comunicada hoy tanto al Gobierno Provincial como a la Dpec.

“Decidimos aprobar esta norma para dejar constancia que no es una cuestión de generar conflictos. Es más, el personal de la Dpec trata de resolver los problemas que surgen pero evidentemente se necesita algún tipo de obra de mayor envergadura”, fundamentaron desde el ámbito legislativo.

Tras lo cual, admitieron que “no se podrá concretar una solución definitiva de un día para el otro, pero al menos necesitamos que se adopten medidas paliativas, como, por ejemplo, instalar otro generador en la localidad”. En este punto, recordaron que hace tiempo está un equipo instalado en la localidad que, cada vez que se interrumpe el suministro de electricidad, se activa para dar luz a lugares tales como el hospital, la planta de tratamiento de agua potable, el hogar de ancianos, la comisaría y el servicio de telefonía.