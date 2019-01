Junto a Valdés y con anuncios, Lombardi ratificó respaldo a la cultura correntina

El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi visitó Corrientes para manifestar su apoyo a la 29ª Fiesta Nacional del Chamamé. En este marco, el gobernador Gustavo Valdés lo recibió en Casa de Gobierno, donde anunciaron que continuarán con la propuesta de la música tradicional como “Patrimonio Inmaterial de la Humanidad” y la designación del Teatro Vera como casa social del CCK.

El funcionario nacional visitó ayer la ciudad y ratificó su respaldo a la visibilidad del chamamé, destacando el impacto que tuvo este género musical en los líderes mundiales durante la Gala del G20 en el Teatro Colón y anunciando un mayor protagonismo en Radio Nacional y la TV Pública. También confirmó la asociación del Teatro Vera con el Centro Cultural Kirchner (CCK). El mandatario correntino, por su parte, agradeció este apoyo y sostuvo que “el chamamé no se rinde”. Aseguró que insistirán ante la Unesco para obtener la declaración de “Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”.

“Estamos recibiendo nuevamente con los brazos abiertos a Hernán Lombardi”, dijo Valdés ayer en el Salón Verde de Casa de Gobierno. El titular del Ejecutivo consideró al funcionario nacional como “un amigo de los correntinos”, al recordar gestiones conjuntas en la difusión del chamamé, asegurando que el mismo “está en la correntinidad y la correntinidad está en la Argentina y todo el mundo”, porque “el chamamé se va expandiendo día a día”.

En este marco, el mandatario provincial reconoció a Lombardi como el “principal impulsor” para que el chamamé ocupe un espacio importante en la TV Pública. “Hoy tenemos un horario central para poder mostrar nuestra Fiesta, donde se transmite lo que somos”, destacó.

“Un tropezón no es caída, tenemos que seguir gestionando”, afirmó luego Valdés en referencia a la declaración de “Patrimonio Inmaterial de la Humanidad” por parte de la Unesco, que no pudo ser hasta el momento. Al respecto, el Gobernador aseguró que “el chamamé y el correntino no se rinde, vamos seguir insistiendo”.

“Estamos muy contentos de lograr esto que hacemos”, añadió, mencionando el alto rating que arrojó la televisación de la Fiesta Nacional del Chamamé. “Somos agradecidos y queremos transmitir públicamente el apoyo del Gobierno nacional a nuestra música, nuestra cultura”, expresó el Gobernador.

Lombardi, a su vez, destacó el “récord de rating” de la fiesta en la TV Pública: “A las 1 de la mañana, estaba el Chamamé metido por todos lados, es un éxito total”.

El funcionario nacional, además, anunció la asociación del Teatro Vera con el CCK. “Vamos a poner directamente la designación del Teatro Vera como Casa Social al Centro Cultural Kirchner y esto permitirá que este año al menos seis espectáculos y dos muestras que programamos en el mencionado vengan a Corrientes y a su vez seguir fortaleciendo la presencia de artistas correntinos en el CCK” y recalcó que “el Teatro Vera va a ser la primera Casa Social que tiene el CCK en Argentina”.

El presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, por su parte, fue el encargado de dar la bienvenida al secretario del Sistema Federal de Medios. El funcionario provincial mostró su satisfacción al decir que “para nosotros es un compañero de ruta que nos permitió poder presentar diferentes acciones en el Centro Cultural Kirchner, la presencia del Chamamé en el G20 fue muy importante y el trabajo que estamos realizando junto con Nación del Teatro Vera como espacio asociado al CCK”.