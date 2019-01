Relevarán daños en escuelas por el temporal y seguirá el plan de refacciones

Las consecuencias del temporal que azotó a la provincia durante las últimas semanas afectó a las escuelas, sobre todo del interior, ya que no solamente tuvieron daños en materia estructural, sino que algunas están funcionando como espacio para albergar a las familias que debieron ser evacuadas de sus hogares por las inundaciones. De manera de conocer la gravedad de los daños edilicios y efectuar las reparaciones correspondientes, el Ministerio de Educación comenzó el lunes pasado con un relevamiento tanto en las localidades del interior como en la Capital, más allá de que, según indicaron desde la cartera educativa, en la ciudad “no registramos problemas mayores, sólo filtraciones y canaletas obstruidas”.

El director de Infraestructura Escolar, Emilio Breard, informó a El Litoral que esta revisión demandará al menos toda la semana, y probablemente el lunes tengan el listado de las necesidades que deben ser atendidas con urgencia. “Estamos relevando las escuelas que fueron afectadas por el temporal, la mayoría en el interior. Hay colegios de localidades que no vimos porque directamente no se puede acceder”, relató el funcionario.

En diálogo con la prensa, la ministra de Educación, Susana Benítez, aseguró ayer que “una vez que tengamos el resultado del relevamiento podremos diagramar el plan estratégico a seguir y podremos determinar los daños ocasionados”, de manera de poder avanzar con las reparaciones “para antes del inicio del ciclo lectivo”. Afirmó que “en total tenemos cinco escuelas que albergan a evacuados, ayer (por el lunes) se han habilitado dos en Saladas, y tenemos peticiones en la localidad de San Isidro (Goya)”. “Analizaremos si es oportuno seguir habilitando más establecimientos”, sostuvo.

En ese sentido, Benítez explicó que la apertura de un establecimiento educativo como centro de evacuados “es una decisión que le compete a Defensa Civil”. “Las escuelas son la última instancia a agotar según el protocolo de la Provincia, primero hay clubes y polideportivos”, añadió.

Plan

De acuerdo a lo que habían señalado el año pasado, en Educación tienen la intención de comenzar a fines de enero o principios de febrero con la refacción de unas diez escuelas que están en una lista de prioridades, que se sumarán a los arreglos de otros 15 establecimientos que comenzaron en noviembre. Todo esto aprovechando la ausencia de actividad en las aulas. Estas obras estaban proyectadas para realizarse meses atrás, pero la pérdida del Fondo Sojero por parte de la Provincia hizo que debieran postergarse hasta lograr avanzar con recursos propios.

Según Breard, la contingencia que significó el temporal no afectará al proyecto que se trazó a mediados del año pasado. “El plan de arreglos según prioridades sigue en marcha, probablemente avance para principios de febrero”, manifestó.