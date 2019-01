Theresa May recibe apoyo del Parlamento y podrá seguir

La primera ministra británica, Theresa May, sobrevivió ayer a la moción de censura presentada por el Partido Laborista para forzar su renuncia, luego de que el Parlamento rechazara su propuesta de salida de la Unión Europea (UE) en una derrota histórica.

La votación de ayer fue pedida por el líder laborista, Jeremy Corbyn, bajo el argumento de que la primera ministra ya no puede dirigir el país porque perdió el apoyo de la Cámara de los Comunes en un tema central como es el Brexit.

Ayer Theresa May perdió la votación parlamentaria sobre el acuerdo que había negociado con la UE para reglamentar el Brexit por 230 votos, la mayor derrota en casi un siglo para un partido gobernante en Reino Unido.

Veinticuatro horas después y ante la perspectiva de una elección anticipada con resultado incierto, las alianzas volvieron a cambiar.