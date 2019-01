Savona: los lugares más elegidos

Brasil se presenta con una muy buena temporada para los que todavía no salieron de vacaciones, pero también los destinos de Mar del Plata, Carlos Paz y Cataratas.

Consultando a la agencia Savona Viajes, habló su responsable, Mariela Verón, quien en referencia a cómo va la temporada contó: “Las playas del Brasil son siempre las primeras en ser elegidas, el cambio no afectó demasiado porque la gente las elige por sus aguas cálidas, sus atracciones y la alegría de su gente; eso Brasil; y entre los balnearios más visitados está Camboriú, Canas Vieiras, Capao da Canoa, y el más reciente balneario, el de Piçarras”.

Además, “entre las cosas que se tienen que resaltar al momento de decidir el destino y el operador, es que Savona Viajes cuenta con un plantel de coordinadores que lo acompañan durante todo el viaje y en destino establecen una suerte de parador en cada playa donde están para brindarle el asesoramiento que necesite”.

En cuanto al costo de vida en Brasil y Mar del Plata, la Agencia Savona Viajes elaboró una lista de precios para calcular el presupuesto:

lUn plato de comida de tipo ejecutivo, desde R$ 21 hasta R$ 38. Eso sería de $210 hasta $380. –Lata de cerveza en la playa: R$5 –30 pesos (en el súper, de R $2,5 a R$ 3,5 = $20 a $35. –Una pizza, R$ 20 la más básica = $200. –Lata de Coca Cola en la playa: R$ 5,5 = $55.

lUna helado, R$ 3 por dos sabores = $30. –Un café: de R$ 5 a R$7 = de $50 a $70.

lUn bidón de 5 litros de agua, R$ 6,50 = $65. –Comer en la playa, entre R$ 25 y R$ 45 = $250 - $450. –Un trago tipo Caipi de frutas, R $15 = $150.

lCaipirinha en la playa: R$ 20 = $200. –Alquiler de sombrillas: R$20 = $200. –Una isca de peixe (bocaditos de pescado ) para compartir: R$ 40 = $400 en playa.

“Teniendo estos datos, se puede decir que la estadía en Brasil es como quedarse a veranear en Corrientes”, indicaron.

Respecto a Mar del Plata comentaron que si se busca, se encuentran buenos precios, “especialmente en los paradores”, donde “dos personas pueden comer por $300”.

Almorzar o cenar en el Puerto ronda los $300 por persona, valor que en el centro baja hasta el orden de los $200 y en los balnearios, hasta los $150.

Un plato de rabas en un tradicional restaurante del puerto de Mar del Plata se encuentra a $220, mientras que en el centro ronda los $270. Si pensamos en el delivery, el plato se consigue por $180.

La comida para llevar es otra de las alternativas que crecen, principalmente durante el mediodía, ofreciendo variedad en la zona de la rambla: milanesa con papas fritas y bebida a $190, conos de rabas a $120 o pizza desde $150.

En los balnearios prima la comida al paso: el clásico pancho va de los $35 a los $70, los wafles desde $50 y los licuados y ensaladas de frutas rondan los $70.

En el puerto varios restaurantes cuentan con el menú del día, en el que por ejemplo una ensalada de mariscos, con bebida y postre se consigue por $250, opción nada despreciable.

Y para completar señalaron algunos precios de Carlos Paz, a modo de referencia. “Un menú económico, con una carta reducida, ronda los $250 por persona”, para abaratar un poco, el menú ejecutivo se presenta como una buena alternativa. Consta de un plato único y cuesta unos $190, a lo que deben sumarse las bebidas y el postre, según el caso. Para salir a cenar, un grupo de cuatro no puede pensar en menos de $1200.

Haciendo referencia a la financiación de los paquetes, desde Savona Viajes indicaron que se puede encontrar la promo de que “si viajan 5, pagan sólo 4”, alojándose en departamentos, que tienen hasta en 12 cuotas sin interés con tarjeta del Banco de Corrientes, y en 6 cuotas sin intereses con Tarjeta Naranja.