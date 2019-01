Velotti busca un nuevo título en el M15 de Anning

En la madrugada argentina de hoy Agustín Velotti buscará coronar una nueva semana con título en la lejana ciudad de Anning, China.

El argentino y actual 562 en el ranking de la ATP se clasificó a la final del torneo M15 de Anning que se disputa en canchas lentas y reparte 15 mil dólares en premios, además de puntos para el circuito internacional.

Durante las primeras horas de ayer venció en semifinales al japonés Naoki Takeda, un jugador no ranqueado y surgido de la qualy, por 3-6, 6-1 y 6-0. De esta manera se metió en la final, instancia en la que se topará contra el taipeiano Ray Ho (no ranqueado), quien eliminó por doble 6-0 al chino Yan Bai (363).

Previamente, el correntino le había ganado en primera rueda al chino Ruixuan Wang (no ranqueado) por doble 6-2 y en octavos de final al también chino Tao Mu (no ranqueado) por walkover. En cuartos de final derrotó al surcoreano Cheong-Eui Kim (551) por 7-5 y 6-4.

La semana pasada Velotti fue campeón de un torneo de similares características en la misma ciudad y buscará el doblete contra Ho. En aquella reciente ocasión venció en la final al japonés Naoki Tajima por 4-6, 6-3 y 7-5.

En la madrugada de ayer también el correntino jugó en la definición del título de dobles, junto con el italiano Francesco Bessire, aunque cayeron por 6-4, 5-7 y 7-10 contra la dupla japonesa Naoki Tajima y Kento Takeuchi.