Anmat prohibió uso y comercialización de algunos productos infantiles

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, a través de una disposición, prohibió el uso y la comercialización de 43 productos cosméticos. “La decisión se basó en que en algunos casos los envases de los productos anteriores carecen en su rotulado de datos de inscripción del producto ante la Anmat”, indicaron en un comunicado.

Los artículos que se publicaron como prohibidos son: Fragrance Urban Style de 120 ml. de Disney Minnie, Hello Kitty, Barbie, Avengers Age of ultron, Marvel’s Avengers 2 coming soon, BEN 10, Disney Elena, Disney Princesita Sofía, Doctora Juguetes. Alcohol en Gel y gel sanitizante con Glitter. Belabin Jabón líquido Piña Humectante y Suave como las caricias de mamá.