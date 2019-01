Boca Unidos visita a Crucero del Norte

Boca Unidos, el mejor equipo de la primera fase del Torneo Federal A, debutará esta noche visitando a Crucero del Norte, en el partido de ida correspondiente a la segunda ronda preliminar regional de la Copa Argentina 2019.

El partido se jugará desde las 21 en el estadio Andrés Guacurarí, en la localidad de Santa Inés, y será arbitrado por José Sandoval, de la Liga de Concordia, Entre Ríos.

Para el compromiso, el técnico del club de la ribera correntina pondrá al equipo base que jugó con gran éxito la instancia inicial del Federal A.

Quien no viajó con la delegación que partió ayer a la tarde rumbo a Posadas, donde quedó concentrada a la espera del juego, fue el delantero Antonio Medina, único refuerzo hasta el momento del aurirrojo para la segunda parte del certamen.

El “Tony”, que volvió al club luego de 8 años para sumar al objetivo de la vuelta a la Primera B Nacional, en la semana sufrió una pequeña molestia muscular, aunque el motivo de su ausencia esta noche pasa porque no llegó la correspondiente habilitación.

En lugar de Medina, que al inicio de la pretemporada fue titular, debido a la rehabilitación que realiza Nicolás Ledesma de su operación de la rodilla, estará un conocido de la casa: Gonzalo Ríos, quien hará dupla de ataque con Cristian Núñez.

Enfrente estará el mismo equipo que el técnico Sandro Bárbaro incluyó el domingo, en el triunfo de local ante San Martín de Formosa (3-1), luego de igualar 1-1 en condición de visitante.

Para Boca Unidos, en cambio, será el primer partido del año, ya que debido a la inestabilidad climática, los dirigidos por Carlos Mayor no pudieron concretar amistosos.