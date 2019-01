Cambiemos limitó aspiración nacional de los candidatos a gobernador

Con el fin de evitar que las internas compliquen los panoramas provinciales, los titulares de los partidos que componen la coalición Cambiemos consensuaron prohibir a aquellos candidatos a gobernador en las distintas provincias presentarse luego como candidatos a legisladores en octubre, “colgados” de la boleta de Mauricio Macri presidente.

“En el marco del adelantamiento de elecciones provinciales ya sea por decisión de los respectivos gobiernos provinciales o por restricciones de orden constitucional y a los efectos de otorgar mayor transparencia a los procesos, las autoridades de los partidos fundadores de Cambiemos decidieron establecer que quienes sean candidatos a gobernador no podrán optar por competir en las elecciones nacionales”, afirma un comunicado firmado por Humberto Schiavoni (Pro), Alfredo Cornejo (UCR) y Maximiliano Ferraro (CC-ARI). En el Gobierno apuntan, en primer lugar, a la interna cordobesa entre los radicales Ramón Mestre y Mario Negri. A pesar de las advertencias del propio jefe de gabinete, Marcos Peña, ni el intendente de la capital cordobesa ni el titular del interbloque de diputados de Cambiemos en la Cámara baja dan señales de un “renunciamiento” que evite la interna entre ambos.

En la Casa Rosada, a pesar del apoyo del macrista Héctor Baldassi a Negri, aseguran que no será un “todos contra Mestre” y que habrá “prescindencia” en la interna cordobesa. El comunicado es, además, un mensaje para otros precandidatos en otras provincias. El caso de Santa Fe, en el que el radical José Corral aparece como “el candidato”, es significativo. Mientras Elisa Carrió sostiene la postulación de su primo, el embajador en Uruguay Mario Barletta, los macristas Federico Angelini y Lucas Incicco no bajan sus aspiraciones de competir.

En Entre Ríos, los radicales tienen varias opciones (Pedro Galimberti, Atilio Benedetti) y el Pro sostiene al intendente de Basavilbaso, Gustavo Hein, aunque también está latente la posibilidad de la postulación del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que evitaría las internas.

“Hay mucha interna, todos quieren ganar y si pierden ir como diputados”, resumieron cerca del jefe de gabinete. En Cambiemos aseguran que la movida influirá, además, en el espacio opositor y evitará muchas “candidaturas testimoniales”. Por lo pronto, la medida está destinada a evitar “guerras fratricidas” en momentos en los que ningún voto puede ser desechado.