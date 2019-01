Mejoras en la ruta de acceso y viviendas, entre los pedidos de Perugorría a Nación

Después de sobrevolar sobre el área afectada por la inundación, el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio, junto con el gobernador Gustavo Valdés, descendieron en la Ruta 24. Allí, tras un breve diálogo con las autoridades municipales de Perugorría, acordaron que habrá una reunión en Buenos Aires a fin de determinar qué obras podrían ejecutarse en la zona.

“Las condiciones mejoraron en los últimos días, el agua bajó bastante. Por eso la mayoría de los pobladores de Paso Tala que tuvieron que dejar sus viviendas, ya regresaron. De todas maneras, algunas familias todavía permanecen en Perugorría debido a que aún hay complicaciones en las áreas donde habitan”, expresó el viceintendente de la localidad Guillermo Schonfeld en diálogo con El Litoral. No obstante, recordó que “el Gobernador vio cómo estaba inundado el paraje porque días atrás él ya estuvo acá”.

Seguidamente, comentó que “ahora se dialogó con el ministro Frigerio, lo cual creo que es muy importante, porque además se comprometió a que la semana venidera lo recibirá al Intendente en Buenos Aires. En este punto, indicó que “en breve se definirá el día y la hora”.

Con respecto a cuáles son los pedidos que la Municipalidad de Perugorría realizará a nivel nacional, Schonfeld comentó que “consideramos que una de las medidas que se podría adoptar, sería elevar al menos un metro el nivel de la ruta de acceso”. Una vía de comunicación que tiene una extensión aproximada de 10 kilómetros y que “si reducimos la posibilidad de que el agua pase sobre ella, será más fácil poder evacuar a la gente en caso que la inundación avance sobre las casas”, indicó.

Tras lo cual destacó que “otra de las propuestas es que el piso de las casas esté a un metro o un metro y medio del nivel del suelo”. En este punto, graficó que “por ejemplo después de la inundación del 98’ se hicieron dos barrios, pero como no se hizo en un terreno más alto, igual tienen inconvenientes”.

“Creemos que la ejecución de al menos esas dos obras, podría al menos mitigar el impacto de las inundaciones”, consideró. Al mismo tiempo señaló, “porque quienes viven y trabajan allí no van a querer ser relocalizados en el área urbana de Perugorría”.

“Pero para hacer esas nuevas viviendas necesitaremos la ayuda de Nación porque implicará una millonaria inversión ya que se necesitan más de un centenar de viviendas”, concluyó el viceintendente en diálogo con este diario.