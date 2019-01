“La victoria fue justa”, resaltó el entrenador maderero Centurión

La satisfacción brotaba en las palabras de Domingo Centurión, entrenador de Curupay, tras su debut triunfal 2 a 0 como visitante en la zona 3 del Torneo Regional Federal Amateur 2019.

Después de idas y venidas, que jugaban, que no... la confirmación final de la participación del Maderero, con poco tiempo para encarar la pretemporada, llegó la hora de la acción y Curupay dio un sólido primer paso.

En zona de vestuarios el director técnico destacó que “se trabajó el partido, nunca nos regalamos, y esperamos que aparezcan los huecos y se presenten las oportunidades”.

“Jugamos sin regalarnos atrás, porque nosotros en los torneos locales siempre solemos salir a matar o morir, y esta vuelta se trabajó para hacer un equipo más ordenado y salir tranquilos”, explicó.

Centurión expresó que “era largo el partido, hacía calor, y después se empezó a soltar el equipo porque vimos también que Ferro aflojó en lo físico, y lo que se trabajó en la defensa, habíamos elaborado tres posibilidades, con los delanteros que tiene Ferro, y hoy salieron los dos grandotes y tuvimos que implementar esa defensa cerradita y salió bien”.

Para el DT maderero, “fue justa la victoria, en el momento que Curupay decidió manejar la pelota, lo hizo; y después cuando se la dimos y nos replegamos, fue una decisión nuestra. A lo último fue difícil, y este torneo va a ser así, todo el torneo será sufrido y exigente”, subrayó.

Centurión detalló que “le dejamos a ellos que se desgasten físicamente, bien parados atrás, y después la idea era salir con toques rápidos, por momentos salió, a lo último surgió una buena contra y ‘Marquito’ (Giménez) no te fía, así que llegamos justos con nuestras reservas al segundo gol”.

El mediocampista puso cifras definitivas a los 50 minutos del segundo tiempo; previamente a los 34 minutos de la primera parte Daniel Gómez anotó el 1 a 0 parcial.

En cuanto a la conformación del equipo con que encaró la primera fecha, expresó que “yo decidí jugar con los que nos conocemos más y veníamos jugando siempre, y esperar con el correr de las fechas ir ensamblando a los refuerzos, salió bien, pero podía haber salido mal también”.

“Estoy conforme con el triunfo, pero quiero mejorar en la parte ofensiva”, agregó. “Ahora a trabajar el martes, porque estamos contentos porque fue el primer partido, pero ya está, a no enloquecerse”, resaltó.

Finalmente Centurión recordó lo sufrido en la previa de la participación en el Regional Federal Amateur, cuando por momentos parecía que Curupay no iba a ser de la partida. “Sufrimos mucho cuando se dijo que no íbamos a jugar, pero fue una gran alegría entrar, y ahora tenemos que disfrutar, porque más allá de todo lo que representan estos torneos, hay que disfrutar el jugarlos”, resaltó.

En la segunda fecha Curupay recibirá en cancha de Huracán Corrientes a Defensores de Puerto Vilelas, otro que ganó en el debut, 3 a 2 sobre Deportivo Mandiyú en cancha de Don Orione de Barranqueras.