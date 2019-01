La Argentina “repudia y condena” las medidas judiciales dictadas contra Guaidó

El Gobierno argentino “repudia y condena” la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de congelar las cuentas del presidente interino de la república designado por el parlamento, Juan Guaidó, y prohibirle comprar bienes muebles e inmuebles, así como salir del país, informó el canciller Jorge Faurie.



“Esta medida, solicitada por el Fiscal General Tarek William Saab, constituye un nuevo ataque a las libertades civiles y una muestra más de la política de hostigamiento del régimen usurpador de Maduro contra Guaidó”, manifestó el funcionario en su cuenta de Twitter.



El TSJ, controlado por el chavismo, adoptó la medida tras la denuncia de Saab contra Guaidó por "liderar toda esta acción que va en impedimento de la Constitución venezolana", en referencia a su juramento como presidente encargado.



El propio titular de la Asamblea Nacional se refirió ayer a la decisión judicial y aseguró que "lamentablemente no hay nada nuevo bajo el sol".



"No estoy desestimando una amenaza de cárcel y no quiero que se tome así de nuestra parte y muy responsablemente les digo que no hay nada nuevo bajo el sol lamentablemente, un régimen que no les da respuesta al venezolano, la única respuesta es persecución, represión", sentenció.