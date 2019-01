Irónico inglés

Nicolás Maduro hablaba sobre las sanciones que Estados Unidos había anunciado sobre el sector petrolero venezolano y en su discurso el líder chavista aprovechó para señalar directamente a Donald Trump, aunque utilizó el idioma inglés con fuertes errores.

Maduro declaró que los bloqueos a sus cuentas en el exterior son “ilegales y unilaterales”, y luego le habló directamente a Trump en inglés. “¡Donald Trump, con Venezuela no te metas! ¡Hands off Venezuela! ¡Donald Trump, hands off Venezuela! ¡De inmediati”.

“¡Not that way, Donald Trump! Intervencionismo en Venezuela no”, remarcó.