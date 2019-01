Se conocerá hoy el rival del Aurirrojo en 32avos de final

Se realizará hoy al mediodía el sorteo de la Fase Final de la Copa Argentina 2019, donde Boca Unidos conocerá el rival que le tocará en suerte en los 32avos del certamen.

La sede del sorteo será en el estadio de futsal del predio que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) posee en Ezeiza, Buenos Aires, desde las 12.30.

El conjunto correntino regresará por quinta vez a la Fase Final de la octava edición del certamen luego de tres años de frustraciones. Lo hizo al eliminar en la segunda ronda de la serie preliminar regional a Crucero del Norte de Misiones, al que venció en el resultado global por 3 a 1.

La Fase Final estará conformada por 64 equipos: 26 de Primera División, 12 de la B Nacional, seis de la Primera B Metropolitana, cuatro de la Primera C, tres de la Primera D y 13 del Torneo Federal A.

De la Primera División jugarán: Aldosivi de Mar del Plata, Argentinos Juniors, Atlético Tucumán, Banfield, Belgrano de Córdoba, Boca, Colón de Santa Fe, Defensa y Justicia, Estudiantes de La Plata, Gimnasia La Plata, Godoy Cruz de Mendoza, Huracán, Independiente, Lanús, Newell’s Old Boys de Rosario, Patronato de Paraná, Racing, River, Rosario Central, San Lorenzo, San Martín de San Juan, San Martín de Tucumán, Talleres de Córdoba, Tigre, Unión de Santa Fe y Vélez (participantes de la Superliga).

De la Primera B Nacional estarán: Agropecuario Argentino de Carlos Casares, Almagro, Arsenal, Atlético Rafaela, Mitre de Santiago del Estero, Central Córdoba de Santiago del Estero, Gimnasia de Mendoza, Independiente Rivadavia de Mendoza, Nueva Chicago, Platense, Sarmiento de Junín y Villa Dálmine (mejores ubicados por promedio de puntos al término de la fecha 13).

Primera B Metropolitana: Acassuso, All Boys, Atlanta, Barracas Central, Deportivo Riestra y Estudiantes de Buenos Aires (mejores ubicados por tabla al término de la fecha 19 del campeonato)

Primera C: Deportivo Armenio, Laferrere, Dock Sud y Midland (mejores ubicados por tabla a la fecha 19 del campeonato).

Primera D: Argentino de Merlo, Atlas y Real Pilar (mejores ubicados por tabla al término de la fecha 15 del campeonato).

Torneo Federal A: Unión de Sunchales, Huracán Las Heras, Sarmiento de Resistencia, Villa Mitre de Bahía Blanca, Sol de Mayo de Viedma, Boca Unidos, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Estudiantes de Río Cuarto, Juventud Unida de Gualeguaychú, Estudiantes de San Luis, Douglas Haig de Pergamino, Gimnasia y Tiro de Salta y Deportivo Roca de Río Negro (ganadores de las series por la Segunda Fase Preliminar Regional).