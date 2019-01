“Como argentina, le pedí disculpas”, dijo la psicóloga que ayudó al turista sueco baleado

Una psicóloga que le hizo un torniquete con una toalla al turista sueco baleado en el barrio porteño de Montserrat lo visitó ayer en el hospital Argerich y le dijo que como argentina sentía “vergüenza” de lo que le había ocurrido y le pidió disculpas.

La mujer, llamada Analía, concurrió al centro de salud para interiorizarse del estado de Christoffer Persson (36), quien se encuentra acompañado por su esposa y sus padres, que viajaron especialmente desde Suecia.

“Está optimista, hermoso, fuerte como siempre, pensé verlo decaer, pero no, es un tipo fenomenal, afortunadamente va a tener herramientas para superar esto”, sostuvo la psicóloga tras el encuentro.

Analía contó que los médicos lo sentaron un poco para ver cómo se sentía, que en unos días lo van a pasar a una silla de ruedas y que él les dijo que le dolía un poco.

“Pero lo dice con una entereza que a uno le genera más culpa, culpa como argentina, yo le pedí disculpas. Esto me avergüenza, me duele y espero que sirva para sentarnos a pensar qué nos está pasando”, afirmó la vecina de Montserrat, que también se encontró con los padres del turista, con quienes se abrazó y lloró.

Analía dijo que Christoffer le contó que es ingeniero en Sistemas y que “atento a lo que le había pasado, tal vez tenga que dedicarse a hacer prótesis”.