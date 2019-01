Maradona estuvo internado por unas horas y luego se retiró

Diego Armando Maradona estuvo internado ayer en la Clínica Olivos debido a un sangrado estomacal o pérdida que fue detectado mientras le realizaban estudios de rutina. Pasadas las 19, “El Diez” fue dado de alta.

Desde su entorno afirmaron a Infobae que el entrenador de 58 años tenía programados unos chequeos médicos, entre los que estaba una endoscopía debido a su operación gástrica. Los mismos aseguraron que la pérdida relacionada con las viejas intervenciones de cinturón gástrico no son de gravedad.

Dalma Maradona fue la única voz familiar que se refirió al tema. A través de su cuenta de Twitter informó que su padre “está bien”.

“A todos los que realmente están preocupados por mi papá les cuento que está bien, que Giani está ahí con él y que en un rato se va para su casa! Les publicaría la foto que me mandaron, pero no es mi estilo publicar todo!”, escribió Dalma en sus redes.

Diego estuvo acompañado por sus hermanas y sus hijos Gianinna, Jana y Diego Jr. Maradona se retiró rumbo a Nordelta. Allí ocupa una casa desde que regresó de México, a principios de mes, para pasar las fiestas.

Aún no se confirmó si Maradona viajará mañana a México para reencontrarse con el plantel de Dorados de Sinaloa para estar presente en el segundo encuentro del torneo ante Atlético Zacatepec.

La última aparición pública de Maradona fue el 31 de diciembre de 2018 cuando publicó un video en la peluquería de Buenos Aires, en dónde se realizó un cambio de look.

Ayer en horas del mediodía, su abogado y amigo Matías Morla había confirmado el acuerdo del DT para continuar al frente de Dorados de Sinaloa.