Liberaron a los tres supuestos violadores

Los tres sospechosos por la violación a una adolescente de 15 años en la localidad de Villa Elisa fueron liberados.

Los jóvenes, de entre 19 y 21 años, habían sido arrestados el viernes último por efectivos de la DDI policial de La Plata.

Fuentes de la investigación confirmaron a la prensa que fueron puestos en libertad al no encontrar pruebas suficientes para mantenerlos detenidos.

No obstante, seguirán vinculados a la causa que lleva adelante la Unidad Fiscal de Investigación N°5, a cargo de Juan Ignacio Mennucci, y en la que también interviene el Gabinete de Abuso Sexual de la DDI policial.

"Sin desmedro de la acreditación preliminar del hecho material, los elementos colectados al momento no permiten acreditar, en este momento germinal de la investigación, un plexo convictivo suficiente en pos de sostener fundadamente la autoría penalmente responsable de los acusados", expresó Mennucci en el fundamento que difundió el portal 0221.

“Ocurrió cerca de las 3 de la mañana, la encontró un grupo de chicos en un auto, llorando en la calle, y la trajeron hasta acá. Contó que la agarraron esos tipos.

Iba para la casa de la que había salido y la abordaron. Ella pasó año nuevo en la casa de una amiga, iba a acompañar a la hermana y regresaba”, relató el abuelo de la menor.

Y agregó: “Son muchas cuadras y es peligroso para andar de noche. Estaban con la cara cubierta y no hablaban. Se manejaban con señas.

Ella dijo que la violó uno solo y el resto la tenían de los brazos. La doctora me dijo que estaba todo bien, le hicieron un hisopado y estaba bien. No tiene lesiones”.