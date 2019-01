La incidencia de los accidentes laborales es mayor entre jóvenes

En Argentina, la incidencia de la accidentabilidad en el trabajo y de enfermedades profesionales entre los y las jóvenes es un 50 por ciento más elevada respecto de los mayores de 25 años. Corrientes es una de las pocas provincias que mantiene un índice bajo en este sentido.

En la provincia, se registraron 9 accidentes laborales por mil trabajadoras entre 16 y 24 años. Igual número, se observó entre las mayores de 25 años, según datos del 2017 extraídos de un reciente informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación (SRT).

Sin embargo, en este grupo etario, aumentan los casos in itinere (esto incluye el trayecto de la casa al trabajo). El índice es de 13,7 puntos, frente a 9,9 puntos entre las empleadas mayores de 25 años. De esta manera, la incidencia entre las jóvenes es un 38 por ciento superior al de las adultas.

Un aspecto favorable es que se trata de una incidencia baja en relación con la media nacional (22,1 puntos), y con otras provincias. El índice más elevado del país se observa en Río Negro, donde el índice entre las mujeres de 16 a 24 años es de 30,7 puntos. Es decir, 30 casos por mil. En tanto, in itinere es 10,4 puntos. Esto significa que sufren accidentes mayoritariamente en su ámbito laboral.

En relación al índice in itinere, en 22 provincias la accidentabilidad juvenil es más elevada que la de las trabajadoras adultas y 9 jurisdicciones superan el índice del total país de las jóvenes de 16 a 24 años. Las provincias de Chaco (31,2), Formosa (30,1) y Catamarca (23,4) muestran los índices más altos, indica el informe de la SRT.

Los jóvenes de 16 a 24 años representan el 6,6 por ciento de la población económicamente activa del país, según datos de la SRT de la Nación.



En el caso de los varones, en todas las provincias la accidentabilidad juvenil por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son más elevadas que la de los adultos y 12 jurisdicciones alcanzan niveles que superan el promedio nacional de 16 a 24 años. Los índices más altos se encuentran en Córdoba (67,3 AT y EP por mil), La Pampa (56,9) y Santa Fe (61,3).

En Corrientes, entre los varones de 16 a 24 años, el índice de incidencia de accidentabilidad laboral es de 56,4 por mil, frente a 36,1 por mil de los mayores de 25 años. Esto significa que entre los jóvenes la incidencia es un 56 por ciento superior al de los adultos.

En el caso in itinere, entre los trabajadores de 16 a 24 años es de 19,4 por mil. Entre los adultos, es de 9,3 por mil. La incidencia es 108 por ciento superior.

Entre las mujeres jóvenes, seis son las actividades económicas que superan el nivel de accidentabilidad del total de las mujeres. Entre ellas se destacan: comercio, restaurantes y hoteles porque es la actividad que concentra al 31 por ciento de las trabajadoras cubiertas de 16 a 24 años y alcanza un índice de 28 por mil.

El dato

En el país, de los jóvenes con trabajo, el 86 por ciento son asalariados (obreros o empleados), pero sólo el 40 por ciento está en el mercado formal.



La cifra

18%

De los jóvenes varones está desocupado en el aglomerado urbano Corrientes, según el Indec.