Frigerio: "Desdoblar las elecciones no perjudica nuestras chances a nivel nacional"

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, sostuvo que el gobierno del presidente Mauricio Macri hizo cosas que "no son fáciles de apreciar en esta coyuntura difícil" pero que "serán valoradas con el tiempo".



En una entrevista que hoy publica el diario Ámbito Financiero, Frigerio se refirió además a los pros y contras de desdoblar elecciones y dejó en claro que "las decisiones de estrategia electoral que adopte Cambiemos van a priorizar la reelección del Presidente".



En la entrevista Frigerio hizo un repaso de lo que considera las acciones que llevó adelante el Gobierno en estos tres años de gestión, entre las que mencionó "haber empezado a reconstruir la República, la división de poderes, la Justicia independiente, haber transparentado la gestión, combatir el narcotráfico y las mafias, integrar de forma inteligente a la Argentina al mundo".



El funcionario destacó en esa línea: "Pasamos de importar a exportar gas, terminamos con la matriz de corrupción en la obra pública, y empezamos a decir la verdad en el Estado".



"Además, sentamos las bases para la recuperación de sectores muy importantes para la economía argentina como el energético, concluyendo 59 obras, 22 de energías renovables y 37 centrales térmicas", agregó Frigerio.



"Son cosas que probablemente se reconozcan con el tiempo y que no son fáciles de apreciar ahora con una coyuntura difícil", concluyó en su análisis.





Frigerio también consideró que el desdoblamiento de elecciones que ya anunciaron nueve provincias del país "tiene pros y contras". En particular consultado sobre su opinión sobre si esa alternativa se aplicara en la provincia de Buenos Aires, respondió: "Personalmente no creo que desdoblar implique perjudicar nuestras chances a nivel nacional".



Sin embargo consideró que es un tema para "debatir con seriedad".



"Yo creo que todas las decisiones de estrategia electoral que tomemos tienen que apuntar a la prioridad mayor que es lograr la reelección del Presidente", analizó sobre la cuestión.



También en materia electoral, afirmó que "según todas las encuestas la principal figura de la oposición sigue siendo la ex presidenta" Cristina Kirchner, y dijo no tener información sobre una eventual postulación del economista Roberto Lavagna.



En otro tramo del reportaje admitió la buena sintonía oficial con algunos gobernadores peronistas. "Este es un Gobierno que apostó al diálogo y al consenso desde el principio de la gestión", explicó, y agregó que con ese eje trabajaron "en cada una de las provincias independientemente de los colores" de quien gobierne.



Finalmente expresó sus deseos para este año electoral. "Ojalá podamos tener una oposición organizada detrás de un liderazgo republicano y con valores similares a los que representa Cambiemos. Apuesto a que juntos podamos construir políticas de Estado más allá de quien gobierne", concluyó Frigerio.