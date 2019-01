Crimen en el barrio La Olla: buscan a dos jóvenes sindicados como los asesinos

Avanza la investigación por el asesinato de Gerardo Luis Lugo de 28 años quien fue asesinado a balazos en la madrugada del domingo cuando se desplazaba en su automóvil por el barrio La Olla. A partir del testimonio de su madre, se podría llegar a identificar a dos de los cinco motociclistas que atacaron el vehículo en la zona del Jardín Botánico.

“Hasta anoche estuvimos trabajando en el hecho que ocurrió en el barrio La Olla. No pudimos determinar aún con la División de Investigación Criminal de la Policía, el móvil, pero lo que sí se descartó es el de robo”, expresó el fiscal Buenaventura Duarte.

“En el lugar del hecho se pudo determinar que quedó una de las personas, pero estuvieron cuatro personas dentro del vehículo. Dos declararon ayer, inclusive declaró la madre del joven, que aportó algunos datos a la investigación que son importantes”, indicó el representante del Ministerio Público a Radio Sudamericana.

El funcionario no descartó que el tema drogas “pueda estar presente” y señaló que “los investigadores no están descartando esa posibilidad”. Al hablar acerca del episodio contó que “fueron como 150 metros por la avenida, hasta que evidentemente habrá fallecido quien conducía, y quedó en la puerta del botánico. Por suerte no generó otro accidente”.

En cuanto a las declaraciones de la madre del joven indicó que “dio detalles de hechos que ocurrieron anteriormente e hizo que se siguiera una línea de investigación. Dio los nombres de dos de las cinco personas que podrían ser quienes atacaron a Gerardo Luis Lugo”.

“Tenemos que tratar de que estos aportes sirvan para la investigación, la verdad que la información que obtuvimos hasta el momento va a esclarecer un poco el panorama”, puntualizó Duarte.

Cabe recordar que el homicidio se produjo el domingo a la madrugada, alrededor de las 2.15.

Lugo y tres jóvenes más circulaban en un automóvil Fiat Palio por la avenida Presidente Frondizi en el barrio La Olla de la capital correntina.

Fueron interceptados por un grupo de cinco personas que se desplazaban en dos motocicletas, que le cortaron el paso y sin mediar palabra abrieron fuego contra el vehículo.

Gerardo Lugo recibió un disparo en la nuca y murió en el lugar.