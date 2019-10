Corrientes tiene una diversidad productiva, no un monocultivo

Por el Dr. Noel Breard

Senador provincial de la UCR.

Queremos romper el mito del monocultivo de bosques de pino y eucaliptos, pues sólo ocupa el 7% del territorio provincial. Respecto al cuidado de bosques nativos somos la provincia que más la preservamos, ubicándonos estadísticamente a nivel nacional como la provincia que menos desmontes autorizó desde el año 2010, convirtiéndonos de esta manera en responsables y amigables con la naturaleza.

Ofrecemos naturaleza apostando al medioambiente y al turismo, pero no estamos dispuesto a renunciar al desarrollo forestoindustrial, Uruguay está construyendo la tercera planta papelera y la Argentina tiene 11 plantas en funcionamiento, sólo en Misiones funcionan tres.

Tenemos el Sistema Iberá que se ubica entre los humedales de mayor tamaño a nivel mundial, con un modelo integrado, sustentable y de fuerte reintroducción de especies, además es un prototipo jurídico en su diseño, donde conviven armónicamente un Parque Nacional, un parque Provincial y los privados (aproximadamente 3.500 productores.

El Iberá posee distintos portales de ingreso como lo son Carlos Pellegrini, Concepción, San Miguel, Virasoro (portal las Garzas), Cambireta y zona Chavarría entre otros accesos que serían el denominado primer anillo y el segundo sería Caá Catí, Mburucuyá, Loreto, las rutas 118 -13 - 5 entre otras en el denominado “triángulo del Noroeste”; y por la costa del Uruguay por conexión de la ruta de los tres cerros ruta 114, que empalma con la ruta 40 a Carlos Pellegrini, todos los pueblos de la ruta jesuítica conforman ese cordón jesuítico-guaraní-Iberá.

Coexiste en la provincia un sistema forestoindustrial, el cual el modelo terminado óptimo y sustentable es un “triangulo”.

En un vértice y lado es la industria forestal de alta calidad, el otro vértice y lado es la biomasa, es decir, generación de energía a partir de los subproductos de los bosques implantados, se están terminando en Virasoro una gran planta de biomasa, otra en Santa Rosa y se autorizó una construcción en Santo Tomé.

El tercer vértice y lado que cierra el triángulo es una pastera en Ituzaingó (junto con Santo Tomé es la zona núcleo del cluster forestal).

Destacable es el sector arrocero con un proceso importante de integración industrial vertical, contando con un fondo fiduciario a efectos de evitar concentración en la comercialización.

Tenemos un sector yerbatero en el micro clima de nuestra tierra colorada, donde participamos de la plantación de yerba en un 18% a nivel nacional, con un 40% de industrialización de la misma.

Tenemos un sector hortícola con cobertura plástica que produce 200 toneladas por hectárea, producto de la cosecha intensiva todo el año, con paquete tecnológico disponible, donde el cluster Lavalle, Goya, Bella Vista, Mburucuyá y Saladas llevan la vanguardia en citricultura de limón, naranja, mandarina y pomelo, también tenemos arándanos, nuez de pecan y una excelente apicultura.

Somos importadores de algodón por el alto nivel de empresas textiles, Tipoití en Capital, la textil importante de Bella Vista recientemente adquiridas por capitales chaqueños, de Goya y Monte Caseros.

Tenemos ganadería intensiva con buen manejo de sanidad, nutrición y con cabañas de alta genética, donde el búfalo es el complemento perfecto con el bovino.

Dos ejemplos de cooperativismo exitoso (no los únicos) y altamente competitivo es el de yerba mate la Cooperativa Playadito de Colonia Liebig y los jugos de la Cooperativa de Mocoretá, lista para entrar en funcionamiento y poder exportar, siendo un ejemplo de iniciativa pública privada con gran participación del Gobierno provincial y alta capacidad de gestión del intendente Henry Fick de dicha localidad.

Esto es una muestra de la diversidad productiva, siendo destacable el trabajo que llevan adelante el Icaa, Inti, Inta, en la constante realización de estudios sobre los ríos de la provincia, controlando el mínimo de impacto por contaminación de estas actividades. Estas instituciones cuentan con laboratorios de alta tecnología.

La idea de este artículo es dimensionar y resaltar cómo se puede producir protegiendo al mismo tiempo el medioambiente, lo que se llama producir sustentablemente.

Estamos construyendo en base a políticas públicas como pegar un salto cualitativo agroindustrial, resaltando primero que producimos naturaleza con protocolos estrictos y segundo que las producciones son amigables con el medioambiente.

Tenemos políticas públicas que generan y favorecen estas condiciones, tenemos mecanismos de control y podemos afirmar, que fundamentalmente Corrientes tiene una diversidad productiva y no un monocultivo.