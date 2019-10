Tras el triunfo, el mendocino Rodolfo Suárez apoyó la reelección del Presidente

Tras el amplio triunfo del domingo en Mendoza, el gobernador electo, Rodolfo Suárez, comenzó a posicionarse en el escenario nacional. Manifestó su apoyo a la candidatura presidencial de Mauricio Macri y pidió no regresar al “populismo”.

El funcionario aseguró que cree que el resultado de las elecciones primarias nacionales se puede revertir. “Nunca está todo dicho en muchos aspectos de la vida. En Mendoza nos han marcado un rumbo y está bueno que en el país se pueda ver esto. Que los argentinos votemos por un país honesto, lejos del populismo”, dijo Suárez en un diálogo radial.

Y agregó: “Ojalá en las elecciones de octubre el resultado de las Paso pueda revertirse y en la Argentina pueda haber un gobierno que, si bien le ha faltado mucho en materia económica, hizo muchas cosas buenas. Se ha hecho mucha obra pública. No deberíamos volver a ese populismo que no nos ha hecho bien a los argentinos”.