Pases a contrato y planta: esperan convocatoria para definir plazos y cantidades

A fines de agosto se acordó el pago de un plus extraordinario a los empleados municipales y se ratificó la decisión de avanzar en los pases a contrato y planta permanente. Desde entonces se dieron algunas reuniones entre funcionarios y representantes de la Asociación de Obreros y Empleados municipales, aunque aún restan resolverse detalles de ejecución.

En varias oportunidades, desde el gremio señalaron que están a la espera de un llamado para terminar de discutir este punto y resolver de qué manera se avanzará.

Como parte de la última mesa paritaria Aoem y representantes del Ejecutivo Comunal resolvieron activar la mesa laboral para avanzar con los pases a planta y contratos de los agentes municipales. Las reuniones se reanudaron, sin embargo, hubo un stand by y su continuidad se fue postergando.

Aún resta definir, según informó Gómez, la cantidad de pases a contrato que se efectivizarán, y la antigüedad que deban cumplimentar los contratados que aspiren al pase a planta. Estos, deberán realizar una capacitación antes de rendir concurso.

El proceso de estabilidad laboral, además, se realizará por etapas. Esto significa que no concursarán en simultáneo todas las categorías, sino que se realizará por cada una.

Vale recordar que el Municipio tendrá a su cargo la organización de las capacitaciones para los agentes que estén en condiciones de concursar.

Las categorías que se contemplan para los pases, se corresponden con las áreas de salud, operarios, técnicos, administrativo y Centros de Desarrollo Infantil (CDI). En la Comuna hay aproximadamente 450 empleados contratados que se desempeñan en las categorías mencionadas.