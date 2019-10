Habrá servicio de recolección de residuos hoy y el lunes

La Comuna capitalina informó que el sábado 12, feriado nacional, el servicio se cumplirá normalmente en las zonas donde la prestación se realiza en horario diurno. Lo mismo ocurrirá el lunes 14, día no laboral con fines turísticos, en este caso para ambas zonas. La Municipalidad, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, garantizó la prestación del servicio de recolección de residuos durante el fin de semana largo.

El sábado 12, feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, la basura se recogerá normalmente en las zonas donde la prestación se realiza en horario diurno.

En tanto que el lunes 14, que será día no laboral con fines turísticos, la recolección de residuos se prestará como es habitual, en ambas zonas de la ciudad, en horario matutino y nocturno, al igual que el servicio de recolección diferenciada de residuos.

La Agencia Correntina de Recaudación (Acor) abrirá sus puertas al público normalmente el lunes 14, en el horario de 7.15 a 16.45. Habrá guardias en la oficina de la Dirección General de Defunciones Tribunal de Faltas. El Centro Emisor de Licencias y las demás oficinas administrativas municipales no funcionarán el lunes 14, volviendo a la actividad normal el martes 15.