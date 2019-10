Recorrida de candidatos del FdT

Los candidatos del Frente de Toios continúan sus recorridas en barrios, localidades y ciudades de la provincia llevando el mensaje y los proyectos de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

En las últimas horas, José “Pitin” Aragón, Nancy Sand, Nancy Esteche, Marcelo Molina, Sabrina Bacalini y Rulo Solís encabezaron encuentros, charlas abiertas, recorridas y caminatas con los vecinos de los barrios Mil Viviendas, La Chola, San Marcelo, 9 de Julio, Quinta Ferré y San Jorge en la ciudad de Corrientes.

“Muchas familias no la están pasando nada bien. Son tiempos difíciles, con familias enteras volviendo a los comedores”, comentó el primer candidato a diputado del Frente de Todos.

Ante los vecinos “Pitin” Aragón expresó: “Les pido que no nos acostumbremos a la pobreza, al desempleo, a la exclusión. Las correntinas y los correntinos sabemos lo que es sobreponerse a las dificultades, llevamos esa fortaleza y hoy tenemos una oportunidad histórica de volver a poner de pie a Corrientes y a la Argentina con trabajo y oportunidades para todos”. En cada barrio, Aragón ofreció detalles del plan de gobierno que Alberto y Cristina tienen para el país y, puntualmente, para Corrientes.

Un Estado presente que tendrá como objetivos centrales “reactivar la economía, mejorar salarios, generar empleo, desdolarizar las tarifas para las pymes y los hogares, garantizar la canasta alimentaria y servicios básicos para todas las familias víctimas de las políticas de ajuste de estos años”.

“Pitin” Aragón, Marcelo Molina junto con legisladores, concejales y representantes de distintas fuerzas que integran el Frente de Todos también participaron del plenario provincial de organizaciones sociales y gremios como Movimiento Evita, CCC, Movimiento Octubres, Derechos Humanos, Colectivos de Género, ATE, Suteco, CTA, Sindicato de Camioneros, Sacra, entre otros.

Las caminatas fueron acompañadas por dirigentes peronistas, militantes, referentes barriales y decenas de vecinos que se acercaron para escuchar las propuestas. “Es momento de trabajar para construir un amplio acuerdo que nos encuentre unidos para ayudar a quienes más lo necesitan. Esa ayuda es posible con un proyecto de desarrollo inclusivo y solidario, que no deje a nadie más afuera”, destacó Aragón.