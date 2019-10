La grieta física

Es sabido que la próxima gestión deberá enfrentar una Argentina agrietada, principalmente por los altos índices de pobreza, además de otras cuestiones menos urgentes, pero de alta significancia. Anticipa Esteban Domina, un historíador.

Una de esas cuestiones es la concentración física y demográfica del país, en tanto factor negativo desde el punto de vista político, económico y social. En lo político, afecta las buenas prácticas federales; en lo económico, limita el desarrollo de las economías regionales e industrias locales, y en lo social, complejiza la adecuada contención de colectivos vulnerables.

La ocupación del territorio nacional fue progresivo y no planificado y, por momentos, caótico y cruento. Las primeras corrientes conquistadoras ingresaron por el noroeste y llegaron hasta Córdoba. Otras incursionaron por el Río de la Plata y los grandes ríos del litoral, con suerte dispar.

Durante la etapa colonial y la primera centuria de nación independiente, el puerto de Buenos Aires fungió como centro de gravedad de la articulación espacial que devino en el formato centralista. Sobre fines del siglo XIX, se anexó el vasto territorio patagónico y se completó la apropiación de la llanura pampeana.

Ese diseño macrocefálico, radial y concéntrico, funcional al comercio ultramarino, se profundizó con el transcurso del tiempo. Ya en el siglo XX, las radicaciones industriales inclinaron aún más el mapa hacia el conurbano bonaerense. El resultado es el país del presente, donde resalta el desequilibrio espacial.

La provincia de Buenos Aires se ha convertido en el mayor problema demográfico de la Argentina. La dimensión adquirida en las últimas décadas la proyectó a una escala desproporcionada en relación con el resto de las regiones del país, algunas de las cuales sufrieron el proceso inverso.

Desbordada de población y problemas irresueltos, la principal provincia argentina se erige como un enorme reservorio de necesidades acuciantes y rebeliones dormidas y, por eso mismo, en la mayor demandante de recursos fiscales que ningún gobierno nacional puede retacear sin poner en juego la gobernabilidad, algo que pasó y puede volver a pasar. Algunos partidos de esa provincia, como La Matanza o Lomas de Zamora, tienen más población que varias provincias argentinas.

Buenos Aires fue y es, desde esa perspectiva, un barril sin fondo al que, sin embargo, hay que llenar: la hermana mayor suele vender muy caro su enorme capacidad electoral, amplificada en extremo tras la desafortunada supresión del Colegio Electoral que menguó el peso político de las demás provincias.

El abordaje de esta gran asignatura pendiente no es sencillo. Ya durante la presidencia de Bernardino Rivadavia (1826-1827) tuvo trámite legislativo el proyecto para dividir a la provincia de Buenos Aires en dos, que no prosperó, entre otros motivos por la oposición de influyentes latifundistas.

En la segunda mitad del siglo pasado, bajo distintos gobiernos, hubo intentos para propender a la descentralización física del país –incluido el traslado de la capital a Viedma, provincia de Río Negro–, que no tuvieron continuidad por distintas razones. El cierre o las privatizaciones de esas y otras empresas estatales y el desmantelamiento de la red ferroviaria dejaron un penoso saldo de despoblamiento, desaparición de fuentes de trabajo y marginalidad en las zonas afectadas. La consiguiente expulsión de pobladores agravó la concentración no deseada en los grandes centros urbanos o sus alrededores, lo que profundizó, a su vez, la grieta social.

Tampoco las legislaciones de promoción industrial, como los regímenes que beneficiaron a las provincias de San Luis, Catamarca, La Rioja y San Juan, y a establecimientos radicados en Tierra del Fuego, dieron los frutos esperados, en varios casos afectados por prácticas corruptas.

El magro balance se completa con otras regresiones o desidias que afectan el efectivo dominio territorial en áreas estratégicas como el sector antártico, el litoral marítimo y la desprotegida plataforma continental.

Estos y otros problemas subsisten, en tanto que la descentralización física no parece estar presente en la agenda pública, postergada por otras urgencias o prioridades. Sin embargo, tarde o temprano habrá que tomar el toro por las astas si se quiere corregir las grandes deformaciones que exhibe el país.

Lo deseable sería que la cuestión, dada su importancia, sea encarada y resuelta en un marco de racionalidad, consenso y justicia, para no generar nuevas frustraciones.