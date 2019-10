Boca Unidos prolongó su racha y subió a lo más alto de la tabla

Rubén Poletti

rpoletti@ellitoral.com.ar

Para saltar a la punta de su grupo, Boca Unidos debía ganar en su casa. Y el equipo dirigido por Daniel Teglia hizo los deberes, venciendo por 2 a 1 a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, en un partido correspondiente a la séptima fecha del torneo Federal A.

Sin embargo, antes de festejar, el Aurirrojo debió sufrir nuevamente. Como si sintiera el peso de la localía, jugó un primer tiempo para el olvido, donde su rival bonaerense lo dominó tácticamente, y se puso merecidamente al frente del marcador. Lo mejor que le pasó a Boca Unidos fue encontrar el empate de Medina antes de irse a los vestuarios, en una jugada con pelota parada.

En el complemento fue otro el equipo correntino. Se afirmó mejor en defensa, también en el mediocampo, y de tres cuartos de cancha hacia adelante desniveló en base a habilidad y velocidad, para llegar al desequilibrio y quedarse justificadamente con los tres puntos.

En el amanecer, el conjunto bonaerense sorprendió al local. No se refugió atrás. Sí, se abroqueló tácticamente, y cada vez que pudo buscó habilitar a López y Tonarelli, quienes complicaron al fondo de Boca Unidos por movilidad, y también por rapidez.

En la primera acción de riesgo, Czornomaz desbordó por la derecha, y su centro alcanzó a ser puñeteado por Aquino, que dejó la pelota “viva” en el área, y Cartechini, que se pasó por el toque del arquero, le pegó incómodo a la pelota, que fue rechazada por Morales.

En esos minutos, Boca Unidos no pudo acertar tres pases seguidos. Abusó del pelotazo frontal, y para colmo lo tuvo muy adelantado a Caneo, el jugador al que debe recurrir para darle buen destino al balón.

La visita siguió aplicando a rajatabla el esquema diseñado por un viejo zorro, como es Héctor Storti, que ayer regresó a la dirección técnica. Obligó al local a ceder varios tiros de esquina, y alcanzó la ventaja con un pase entrelíneas de Czornomaz que López aprovechó para definir contra el vertical derecho, ante la salida de Aquino.

Minutos más tarde, Tonarelli estuvo cerca de aumentar con un remate de media distancia que se fue muy cerca del travesaño, luego de una nueva falla defensiva del aurirrojo.

Recién en los últimos diez minutos de la etapa inicial, Boca Unidos comenzó a inquietar al fondo rival. El primer remate al arco fue una jugada individual de Medina que Quinteros tapó abajo, luego llegó una pared entre Caneo y el “Tony”, cuyo centro sobró a Gabriel Morales.

Cuando el primer tiempo se iba y los rostros de preocupación de sus hinchas comenzaban a evidenciarse, el local llegó al empate. Ariel Morales ejecutó un tiro libre que Caneo bajó de cabeza, encontrando en el área chica a Medina, que con una volea de zurda infló la red.

La segunda mitad del encuentro fue otra historia. Con el envión que le dio el empate, el local salió decidido a hacer valer su mayor jerarquía. Antes del cuarto de hora, el travesaño le negó por dos veces el segundo gol, primero tras una estupenda media chilena de Caneo, luego de un tiro de esquina del “Tony”, y después con un cabezazo bombeado de Medina, tras un buen centro de Ricardone.

Promediando la etapa, y en una de las pocas acciones de riesgo que creó la visita en el complemento, Tonarelli encabezó un contraataque, corriendo más de treinta metros con la pelota, y sacó un disparo fuerte y cruzado que pasó a centímetros del caño izquierdo de Aquino.

Boca Unidos contestó cuando Migone, ingresó por Caneo, combinó con Morales, este puso quinta marcha para escapar en velocidad y quedar cara a cara con Quinteros, quien le tapó el zurdazo que buscó el segundo palo.

El gol de desequilibrio llegó tras una gran jugada individual de Migone por la banda izquierda. El centro del ex Rosario Central fue bajado de cabeza por Gabriel Morales, la pelota le quedó a Núñez, que se tomó un segundo en el área para elegir el mejor destino, y ese fue “Gaby”, cuyo remate superó la resistencia de Quinteros.

Dos minutos después, la visita quedó en inferioridad numérica. Ojeda metió un pase profundo para Medina, quien le ganó en velocidad a Navalón, que debió cometerle falta a centímetros del área. El defensor fue expulsado por el árbitro chaqueño Guillermo González debido a que juzgó jugada de último recurso, ya que de lo contrario, el delantero quedaba mano a mano con el arquero rival.

Ya en tiempo de descuento, a Núñez se le fue largo un pase para poner el tercero, ante un rival que luchó y buscó la igualdad hasta el pitazo final.

Sin brillar, pero marcando la diferencia en el segundo tiempo, donde se reencontró con su fútbol y enmendó errores, Boca Unidos ganó y llegó a la punta del campeonato.