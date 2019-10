El “Encuentro del Pueblo de Dios” congregó a más de tres mil fieles en Itatí

En Itatí se realizó ayer el XXIIIº Encuentro del Pueblo de Dios que congregó a más de tres mil militantes católicos de parroquias de toda la provincia. Además de una jornada de reflexión, en grupos compartieron las experiencias misioneras desplegadas en cada pueblo. El arzobispo de Corrientes, Andrés Stanovnik no pudo estar debido a que continúa con su recuperación, pero envió un mensaje en el que resaltó “la misión” de los cristianos y la importancia del bautismo, ya que “en gran parte hemos perdido esa tradición”.

“Junto a la Cruz y la Virgen, bautizados y enviados” fue el lema que acompañó este encuentro que se realiza por tercera vez en Itatí, y cuyas ediciones anteriores en esta ciudad fueron en el año 2000 y 2011.

Las lluvias que se registraron en gran parte del territorio provincial no impidieron que más de 3 mil fieles se reunieran en la comuna itateña. Las inscripciones comenzaron a partir de las 8, mientras que la bienvenida oficial se realizó a las 9. Luego, se concretó el “rezo de Laudes” con exposición del Santísimo Sacramento.

Mientras que, el trabajo en grupos que estaba previsto para las 11, tuvo algunas modificaciones debido a las precipitaciones. Por ello, esa actividad se desarrolló en dos lugares: el edificio de la Escuela Normal y en la Basílica. Luego, compartieron un almuerzo y, tras un breve receso, se expusieron las experiencias misioneras en el templo.

En tanto, a las 15 se celebró la santa misa, presidida por el vicario José Billordo y concelebrada por el rector del santuario, padre Porfirio Ramírez. Mientras que la homilía fue pronunciada por el asesor de la Pastoral Misionera, Ariel Caballero.

En este contexto, leyeron el mensaje de Stanovnik que, además de saludar a los feligreses, hizo hincapié en la importancia del bautismo ya que “en gran parte hemos perdido esa tradición viva y, tal vez por eso, tantos de nuestros chicos no saben de dónde vienen, a quién pertenecen, y hacia dónde van”, resaltó. Asimismo, instó a “redescubrir que los bautizados somos a la vez enviados”.

También durante el encuentro, informaron que durante noviembre visitará la arquidiócesis la imagen peregrina de la Virgen de Fátima (de Portugal) que se encuentra recorriendo la Argentina.