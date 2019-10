El candidato de Consenso Federal, Lavagna, dará a conocer sus propuestas

Roberto Lavagna, el candidato a presidente de la Nación, estará hoy en Corrientes para dar a conocer la propuesta de su espacio político Consenso Federal, que en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) fue la tercera fuerza con más votos en el país en la provincia. El ex ministro de Economía de la Nación brindará una conferencia de prensa en la ciudad.

La actividad se realizará hoy a las 12.15 en el Salón Iberá del Hotel de Turismo de la ciudad de Corrientes. Si bien estaba previsto en otro horario, se reprogramó el vuelo del candidato que disputa llegar a una instancia de balotaje de cara al 27 de octubre. En las primarias de agosto la fórmula integrada por Lavagna y el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, obtuvo el 8,23 por ciento de los votos pero aún así, la fuerza espera alcanzar los sufragios suficientes para disputar una segunda vuelta.

“El 10 de diciembre voy a ser presidente o nada”, dijo enfático para desestimar algún tipo de acercamiento con Alberto Fernández, el candidato del Frente de Todos que más votos logró en las Paso. “Eso no significa que el espacio político al que pertenezco no esté dispuesto a sentarse en una mesa de diálogo; hace un año que venimos hablando de formar un gobierno de unidad nacional”, añadió.