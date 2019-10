Comenzó el Provincial de Clubes

El fin de semana se jugaron la mayoría de los partidos de ida correspondiente a los 16avos. de final del torneo Provincial de Clubes masculino de primera división, “Raúl Achitte”, que organiza la Federación Correntina de Fútbol, con los auspicios del Gobierno provincial.

El único partido postergado por lluvia fue el que debieron jugar en Sauce, el local Santa Rosa y Berón de Astrada de Pueblo Libertador. El encuentro, que inicialmente pasó para ayer, recién se jugará hoy a partir de las 16,30 en cancha de Iberá, siempre que las condiciones del tiempo lo permita.

Resultados

Boca Unidos (Ctes.) 4 - Sp. Unión (B.V.) 1;

Barrio Norte 1 - Don Bosco (Saladas) 1; Sp. Santa Lucía 2 - Comunicaciones (Mdes.) 1; San Lorenzo (M. Caseros) 0 - Victoria (C.C.) 1; Villa Rivadavia (Mercedes) 2 - Puente Seco (Libres) 1; Ferro/Pumita (Libres) 1 - Victoria (La Cruz) 0; Sol de América (San Miguel) 1 - Ferroviario (Ctes.) 2.

San Francisco (La Cruz) 2 - At. Santurtun (S. Tomé) 0; Dep. Empedrado 0 - Huracán (Goya) 3; Esquina Football 1 - Central Goya 4; Sarmiento (Santo Tomé) 2 - San Martín (Virasoro) 0; Luz y Fuerza (Virasoro) 5 - Iberá (Ituzaingó) 2; Huracán (C. Cuatiá) 2 - Robinson (M. Caseros) 0; Belgrano (C. Cuatiá) 2 - Juventud Unida (Sauce) 1; Apinta (Mercedes) 1 - Defensores (San Roque) 0.

Cabe señalar que los partidos revancha, que determinará los clasificados a octavos de final, se jugarán este fin de semana.