El presidente, Mauricio Macri, realizó ayer en Sáenz Peña, Chaco, su segunda marcha del día del “Sí, se puede”, donde pidió que haya mayor convocatoria electoral que en 1983 y, además, se mostró autocrítico con la situación económica.

En Sáenz Peña, tras su paso por Reconquista, Santa Fe, el mandatario enfatizó: “Tiene que ser la votación con mayor asistencia desde 1983, la más importante de la historia”.

El jefe de Estado afirmó en el comienzo de su discurso: “Maravillosa locura de querer cuidar la democracia. De querer vivir en paz, en libertad”.

Autocrítico, Macri reconoció que “no se puede vivir con este nivel de inflación” y pidió más tiempo para “arreglar” los problemas económicos que tiene la Argentina. A 10 días de las elecciones, el Presidente admitió que el elevado índice de inflación “nos mata a todos”.

El mandatario volvió a referirse al Indice de Precios al Consumidor (IPC) que dio a conocer el Indec, que informó que en septiembre subió al 5,9% y que la suba de precios acumulada entre enero y septiembre que se ubicó en el 37,7%.

En un discurso de 20 minutos, acompañado por su esposa, la primera dama Juliana Awada, Macri llamó a “no volver atrás”, ya que eso “no va a traer ninguna solución”.

Como sucede en cada presentación, el jefe del Estado les pidió cuidar el voto. “En las Paso estuvimos medio dormidos. ¿Qué tenemos que hacer? ¡Fiscalizar!”, dijo e ironizó con lo que pasó en La Pampa, en el acto que protagonizaron Alberto Fernández y Cristina Kirchner. “¿Dónde están los colectivos? ¿Dónde están los colectivos? No los veo. ¿Hay aviones? ¿Platillos voladores?”, lanzó el Presidente en referencia a la cantidad de aviones privados que aterrizaron ayer en Santa Rosa con los gobernadores justicialistas.

“Nunca bajen los brazos. Nos une el no a la impunidad. No puedo creer la energía que hay acá. Y también nos une la decisión de vivir en libertad. No vamos a tener nunca más miedo porque hace cuatro años decidimos jugárnosla por el cambio”, dijo Macri.

“Queremos defender el futuro que todos soñamos y la democracia”, remarcó en el acto, que se realizó luego de su paso por la ciudad santafesina.