Alberto Fernández: “Vamos a construir una Argentina que incluya a todos”

El candidato del Frente de Todos (FdT), Alberto Fernández, vaticinó que si el peronismo llega al poder “vamos a construir una Argentina que nos incluya a todos, para que la gente encuentre trabajo, se desarrolle y sea feliz”.

Fernández sostuvo en La Pampa -durante el acto por el Día de la Lealtad- que “llegamos para darle al pueblo una opción” y que “para eso estamos volviendo, porque lo que necesitamos es que la Argentina deje de caerse”.

Fernández destacó que “el peronismo siempre está al lado de los desposeídos, de los que no tienen trabajo, de los jubilados, de los que padecen”, y aseguró que “somos un pueblo maravilloso, de gente que trabaja, que estudia, que quiere criar a sus hijos y hacerlos crecer”.

“Un país enorme que soportó dictaduras, genocidios y guerras, y siempre ha vuelto”, indicó el dirigente en el acto compartido con Cristina Fernández de Kirchner y un grupo de gobernadores.

Por su parte, la ex presidenta y candidata a vicepresidenta dijo que “esta unidad que hemos logrado no nos tiene que hacer creer que todo está ganado”, y afirmó que “tenemos que tener la claridad de saber que es una tarea dura la que va a venir”.