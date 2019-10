Despido activó una asamblea entre choferes que aguardan mejoras y apoyo gremial

Conductores goyanos de líneas de corta y media distancia alertaron que fue despedido uno de sus compañeros de trabajo. Esto agudizó la preocupación que ya tenían porque comentaron que en las últimas semanas se incrementaron las versiones que entre 10 y 15 choferes se quedarían sin trabajo. Esto, sumado a que le adeudarían el pago en cuotas del bono de $16.000 y que sus salarios no se ajustan a la escala salarial, provocó que realizaran una asamblea extendida desde las 4 y hasta la tarde. Durante las primeras seis horas interrumpieron el servicio, pero luego lo reanudaron. También expresaron su malestar ya que sostuvieron que ningún representante gremial “nos brindó su apoyo”.

Sobre esto, al ser consultados por El Litoral, los trabajadores recordaron que “el lunes deberían pagar la segunda cuota del bono de $16.000. Pero todavía nos adeudan la del mes anterior”. Al mismo tiempo, indicaron que “además hay que tener en cuenta que nosotros cobramos menos de lo que deberíamos porque la escala establece $41.000 y estamos percibiendo $37.800”.

Esta situación ahora se agravaría dado que “si bien se rumoreaba que iban a despedir entre 10 y 15 trabajadores, todo hace indicar que en realidad esta es la intención empresarial, porque un compañero de trabajo con 10 años de antigüedad se enteró de que fue despedido sin justa causa a través de una carta documento”.

La noticia generó malestar y preocupación en los conductores quienes ayer, a partir de las 4, realizaron una asamblea que se extendió hasta la tarde. “Hasta las 10 no hubo servicio y hasta se interrumpió el tránsito frente a la empresa, pero luego se resolvió que los conductores que estaban en su horario de trabajo realizaran los recorridos correspondientes. Y los demás continuamos con la asamblea”, aclararon.

Esa determinación fue adoptada por los choferes al no obtener una respuesta concreta por parte de las autoridades del gremio que los nuclea.

Con respecto a esto indicaron que los trabajadores del interior necesitan contar con delegados.

“Tras el deceso del secretario general, lamentablemente no sabemos quién realmente está a cargo porque dicen que hay un interventor, pero, como estamos lejos de la Capital, no tenemos certezas al respecto”, comentaron. En tanto, agregaron que “pedimos apoyo a dirigentes gremiales de nuestro sector y, lamentablemente, nos dijeron que el reclamo es ilegal, pero nosotros sabemos que no es así”.