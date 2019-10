River rescató un empate frente al complicado Arsenal en Sarandí

River Plate, con un equipo alternativo por su compromiso del martes ante Boca Juniors por la Copa Libertadores, rescató anoche un empate 3 a 3 en su visita a Arsenal de Sarandí, en el partido que abrió la décima fecha de la Superliga.

Para Arsenal, que dos veces tuvo una ventaja de dos goles, marcaron Ezequiel Piovi, Juan Cruz Kaprof y Nicolás Gimenez; para River, que ahora sí ya piensa en el superclásico en la Bombonera, lo hicieron Ignacio Scocco (2) y Fernando Torrent en contra.

Arsenal salió de entrada a buscar la ventaja, y aunque en los primeros intentos chocó con la solvencia de Enrique Bologna, pudo sacar ventaja temprano: a los 9m, Piovi tomó una pelota en el borde del área y puso el 1 a 0 con un remate esquinado, abajo y a la derecha del arquero.

River, al que la formación alternativa le sacó la dinámica habitual y lo convirtió en un equipo vulnerable, reaccionó con dos disparos, uno de Julián Alvarez y otro del paraguayo Robert Rojas, que Gagliardo sacó al córner.

A pesar de los pincelazos de Carrascal y Scocco, el “Millonario” no pudo generar más que esas llegadas.

Y el “Arse”, siempre más punzante, amplió la diferencia a los 31’: Martínez Quarta quedó “enganchado” en un pase profundo y Kaprof se fue derecho al 2 a 0.

En el ida y vuelta con que se fue construyendo el primer tiempo, el mejor de los dos fue el conjunto de Sergio Rondina, que se fue al descanso con un triunfo merecido.

La versión de River mejoró notoriamente en el complemento, sobre todo porque Scocco y Pratto entraron en sintonía y empezaron a complicar a la defensa del local.

Arsenal, a pesar del crecimiento de su rival, mantuvo su ambición y el partido siguió siendo entretenido, con llegadas en los dos arcos. Y en una ráfaga, del 2-0 pasaron al 3-2. A los 12’ descontó Scocco, a los 17’ aumentó Gimenez y a los 22’ volvió a anotar el ex delantero de Newell’s.

Al borde del empate, el “Muñeco” Gallardo movió el banco y les dio minutos a dos de los que serán titulares ante Boca (Suárez y Palacios), y también al colombiano “Juanfer” Quintero, que va tomando rodaje para el superclásico del martes.

Rondina también cambió: nombres y movimientos. El local se hizo fuerte en defensa y quedó a la expectativa de algún contragolpe.

En ese nuevo escenario, River llegó al empate. El gol fue de Fernando Torrent, en contra, tras un centro desde la derecha de Matías Suárez (compartió cancha con su sobrino, el volante de Arsenal Gastón Alvarez Suárez). De allí hasta el final hubo nuevas aproximaciones, pero el marcador no se alteró y terminó dejando conformes a los dos.